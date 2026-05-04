Alle Arti di Gallarate “Hercules: da zero a hero”, spettacolo solidale per le scuole primarie della città
La compagnia “Dietro le Quinte propone il suo colorato e divertente spettacolo per finalità solidali
Domenica 10 maggio alle ore 16.00 il Teatro delle Arti di Gallarate ospiterà lo spettacolo “Hercules: da zero a hero”, una produzione della compagnia “Dietro le Quinte” che – anche in questa occasione – unisce teatro, musica e impegno sociale.
L’iniziativa non è solo un appuntamento culturale, ma anche un momento di solidarietà: il ricavato sarà infatti destinato a sostenere due associazioni genitori di scuole primarie del territorio, la Leonardo Da Vinci dei Ronchi e la Don Milani di Moriggia, realtà impegnate quotidianamente nel supporto alle attività educative e scolastiche.
Lo spettacolo propone una rilettura in chiave teatrale del mito di Ercole, raccontandone il percorso di crescita “da zero a eroe”, con un linguaggio accessibile e coinvolgente, pensato per un pubblico ampio. La regia è firmata da Matteo Peroni e Angela Lanaro, mentre le musiche sono curate da Alessandra Lanaro e Luigi Petrucciani. Le scenografie sono realizzate da Luciano Mercandelli e Paolo Ciampoli.
Sul palco prenderà vita una narrazione dinamica, arricchita da elementi visivi e musicali, che punta a valorizzare il lavoro di gruppo e il talento dei giovani interpreti della compagnia.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’indirizzo email: prenotazioni@compagniadietrolequinte.it
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