Alle Ghiacciaie di Cazzago Brabbia la mostra fotografica “Il Lago Perduto” di Mario Chiodetti

La mostra inaugura il 14 maggio alle Ghiacciaie e rende omaggio a Daniele Bossi, figura simbolo della comunità del lago e della sua identità

Un viaggio tra memoria, tradizioni e vita sul lago: giovedì 14 maggio 2026 alle Ghiacciaie di Cazzago Brabbia inaugura la mostra fotografica “Il Lago Perduto” di Mario Chiodetti. Un’esposizione dedicata al mondo del lago e alla comunità che negli anni ne ha custodito identità e storia. (in apertura una delle foto di Mario Chiodetti)

Le immagini raccolte da Mario Chiodetti raccontano un universo fatto di nebbie mattutine, volti segnati dalla fatica e gesti tramandati nel tempo. La mostra, ospitata negli spazi delle Ghiacciaie di Cazzago Brabbia, si propone come un’occasione per preservare la memoria storica e culturale di una realtà che cambia rapidamente ma che continua a vivere nei racconti e nelle immagini.

L’inaugurazione è in programma giovedì 14 maggio 2026 alle 17.30. L’evento si inserisce anche nel calendario degli incontri di “SerenaMENTE”: prima dell’apertura ufficiale, i partecipanti potranno visitare l’allestimento insieme all’autore, che accompagnerà il pubblico tra curiosità, retroscena e storie legate agli scatti esposti.

L’amministrazione comunale di Cazzago Brabbia sottolinea il valore emotivo e culturale dell’iniziativa: «Ospitare questa mostra suscita una grande emozione perché parla del rumore dei remi che tagliano la nebbia, dei gesti e delle dita nodose, dei movimenti sulla barca, di visi e di smorfie per la fatica, delle nostre tradizioni e della nostra storia. L’allestimento, curato con Chiodetti, vuole essere sin da subito un ricordo a Daniele Bossi, anima del nostro lago.scomparso troppo presto che resterà sempre nei cuori di tutti. A lui è dedicata questa mostra».

Nel progetto è coinvolto anche il Comune di Azzate: un ringraziamento particolare è stato rivolto al vicesindaco Giacomo Tamborini «per la collaborazione e per credere fortemente, quanto noi, nel legame tra le nostre comunità e la valorizzazione del patrimonio culturale condiviso».

La mostra resterà aperta per due fine settimana con ingressi distribuiti tra mattina e pomeriggio.

Gli orari della mostra

Sabato 16 maggio: 10-12 e 15-17

Domenica 17 maggio: 11-16.30

Sabato 23 maggio: 10-12 e 15-17

Domenica 24 maggio: 10-12 e 15-17