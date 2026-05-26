Alle Officine dell’acqua a Laveno una notte swing con i Whiskey Facile e l’omaggio a Fred Buscaglione

A rendere ancora più speciale la serata sarà la partecipazione di Gianni Cerri, collezionista e storico di Fred Buscaglione. Appuntamento per l’11 giugno

La musica swing, il fascino notturno dei locali anni Cinquanta e l’ironia intramontabile di Fred Buscaglione arrivano a Laveno Mombello con “Whiskey Facile – A night with Fred Buscaglione”, la serata-evento in programma giovedì 11 giugno alla Fondazione Officine dell’Acqua.

L’appuntamento propone un viaggio musicale e culturale dedicato a uno degli artisti più iconici della canzone italiana, capace di mescolare jazz, ironia e atmosfere americane in uno stile diventato inconfondibile. Sul palco saliranno Luca Borin alla voce, Daniele Radaelli al banjo e chitarra, Massimo Erbetta al contrabbasso, Lorenzo Poletti ai fiati e Andrea Cocco alla batteria.

A rendere ancora più speciale la serata sarà la partecipazione di Gianni Cerri, collezionista e storico di Fred Buscaglione, che accompagnerà il pubblico tra racconti, curiosità e aneddoti dedicati all’artista torinese.

L’evento si svolgerà negli spazi della Fondazione Officine dell’Acqua, in viale Garibaldi 12 a Laveno Mombello, e inizierà alle 19 con un aperitivo curato da Epiko. Il concerto prenderà invece il via alle 21.

Durante tutta la durata dell’iniziativa sarà inoltre possibile visitare una mostra dedicata a Fred Buscaglione e ammirare le auto storiche esposte nel giardino della fondazione, per immergersi completamente nell’atmosfera dell’epoca.

L’ingresso all’aperitivo ha un costo di 15 euro, così come il biglietto per il concerto. La prenotazione è obbligatoria attraverso il sito della Fondazione Officine dell’Acqua.

L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Officine dell’Acqua in collaborazione con Il Lago Cromatico, ACE, Epiko e Auto Moto Storiche Varese.