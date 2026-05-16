All’Eurovision 2026 trionfa la Bulgaria. Sal Da Vinci quinto

È la Bulgaria la vincitrice della 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Alla Wiener Stadthalle di Vienna, Dara, con la sua “Bangaranga“, ha conquistato il microfono di cristallo in quella che si è rivelata una delle finali più combattute e contestate degli ultimi anni.

Se alla fine la Bulgaria ha dominato con un totale di 516 punti, fino all’ultimo leader della classifica è stata Israele, che solo con la proclamazione dei voti dati alla Bulgaria dal pubblico è risultata seconda con 343 punti. Romania terza con 296 e Australia quarta con 287. Si tratta della prima vittoria assoluta della Bulgaria all’Eurovision: il suo miglior risultato precedente era stato un secondo posto nel 2017 con Kristian Kostov e “Beautiful Mess”.

La serata non è stata priva di tensioni, quando Israele durante l’annuncio dei voti del pubblico dati ai paesi in gara è risultato in testa alla classifica: fortissimi sono stati i fischi e le contestazioni provenienti dal pubblico presente in arena. Il ribaltamento della situazione è giunto alla fine: la Bulgaria, già leader dei voti della giuria, è riuscita a scalzare Israele con oltre 300 voti del pubblico vincendo la kermesse europea.

Per quanto riguarda l’Italia, Sal Da Vinci con “Per sempre sì” ha chiuso al quinto posto con 281 punti totali: 134 dalle giurie di qualità e 147 dal televoto. Il cantante napoletano — all’anagrafe Salvatore Michael Sorrentino, 57 anni: il “meno giovane” del festival, come recitavano le didascalie durante la trasmissione — portava a Vienna il brano vincitore del 76° Festival di Sanremo, riscuotendo un grandissimo successo nell’arena viennese: un boato ha accolto la conclusione del pezzo, commuovendo il cantante. Non è andata però altrettanto bene la votazione, sia per la giuria di qualità che per quella del pubblico: ma alla fine il vincitore di Sanremo ha portato a casa un onorevole quinto posto.

Menzione di merito alla Moldavia, la nazione più votata dal pubblico italiano: con la sua divertente (Ma patriottica e “politica” perchè inneggia all’indipendenza del giovane paese) “Viva Moldova” densa di parole e riferimenti in più lingue, Satoshi ha conquistato il pubblico nazionale.

Due dinastie imprenditoriali sul filo del microfono

A commentare la serata per il pubblico italiano, la coppia formata da Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Per Corsi non era una novità: il conduttore e comico romano è ormai una presenza fissa dell’Eurovision italiano in cabina di commento. Al suo fianco, invece, debuttava Elettra Lamborghini, che ha portato in dote la simpatia “alla bolognese” che l’ha resa nota. Nipote dell’ultimo rappresentante della celebre dinastia degli automobili di Sant’Agata Bolognese, Elettra ha dimostrato di trovarsi perfettamente a proprio agio anche nei panni di telecronista.

Una curiosità non da poco: se la voce italiana appartiene a un’erede della più famosa casa automobilistica di lusso al mondo, il palco della Wiener Stadthalle era condotto, per la parte austriaca, da Victoria Swarovski — attrice, showgirl e conduttrice, ma anche discendente diretta della famiglia che dà il nome alla celeberrima manifattura di cristalli fondata a Wattens nel 1895.

L’Eurovision Song Contest 2027 si svolgerà, come da tradizione, nel paese vincitore dell’edizione 2026, dunque in Bulgaria.