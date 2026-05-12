Allo Spazio Arte IFC a Varese la presentazione di “Un’altra pandemia”, il diario di un epidemiologo

Un racconto diretto, scritto da chi la pandemia l’ha vissuta in prima linea. Giovedì 14 maggio 2026 alle 18.30 lo Spazio Arte IFC di Varese ospita la presentazione del libro “Un’altra pandemia – Diario di un epidemiologo”, opera di Salvatore Pisani dedicata agli anni dell’emergenza sanitaria globale e alle conseguenze che hanno segnato la società contemporanea.

L’incontro si svolge nella sede di Spazio Arte IFC, in piazza Monte Grappa 12, nel centro di Varese, e rappresenta un’occasione di confronto su uno dei periodi più complessi della storia recente. Il volume si propone come una testimonianza personale e professionale, capace di intrecciare l’analisi scientifica con il racconto umano di chi ha osservato la diffusione del virus da una prospettiva epidemiologica.

Il punto di vista di chi ha vissuto l’emergenza sanitaria

“Un’altra pandemia” si distingue per l’approccio diretto e autobiografico. Non un semplice saggio divulgativo, ma il diario di un epidemiologo che racconta dinamiche, criticità e cambiamenti emersi durante l’emergenza sanitaria mondiale.

Attraverso riflessioni, osservazioni e ricostruzioni legate ai mesi della pandemia, Salvatore Pisani offre una chiave di lettura che unisce esperienza sul campo e capacità divulgativa. Il libro affronta non solo gli aspetti sanitari, ma anche le ricadute sociali, culturali e psicologiche che hanno accompagnato quegli anni.

Un incontro aperto al pubblico a Varese

La presentazione è organizzata nello Spazio Arte IFC, realtà che promuove incontri culturali, eventi artistici e momenti di approfondimento sul territorio varesino. L’appuntamento è aperto al pubblico fino a esaurimento posti.

L’incontro offrirà anche la possibilità di dialogare con l’autore e approfondire i temi affrontati nel volume, in un momento che punta a rileggere con consapevolezza una fase che ha segnato profondamente la vita collettiva.