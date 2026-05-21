Allo Spazio Clip di Varese la mostra dell’illustratore Tiziano Perotto

Sabato 23 maggio 2026 alle ore 11 lo “Spazio Clip” del Liceo Artistico Frattini di Varese inaugura una mostra dedicata a Tiziano Perotto, illustratore e artista di origine milanese oggi residente nelle Langhe.

Perotto inizia la sua attività alla fine degli anni Settanta collaborando con agenzie pubblicitarie e case editrici, per poi specializzarsi nel settore editoriale e scientifico. Nel corso della sua carriera ha lavorato con importanti realtà come Mondadori, De Agostini, Fratelli Fabbri, RCS e Lattes di Torino, realizzando illustrazioni, tavole scientifiche e celebri spaccati di edifici storici e velieri.

Tra i suoi progetti più noti figura “Le navi fantastiche”, nato durante un soggiorno romano e pubblicato da Emme Edizioni con testi di Bianca Fo Garambois. Ha inoltre collaborato a lungo con il Teatro Laboratorio Mangiafuoco, firmando scenografie e locandine.

Negli ultimi anni la sua ricerca artistica si è orientata verso il disegno e la pittura di animali, senza abbandonare le influenze del pop surrealismo, dell’informale e dell’astratto. Alcuni suoi lavori sono stati selezionati per la Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna.

La mostra resterà aperta fino al 20 giugno, escluse le festività, negli orari di apertura del liceo, sia al mattino sia al pomeriggio. I visitatori potranno inoltre visitare il Museo Diffuso del Liceo.