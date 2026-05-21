Allo Spazio Clip di Varese la mostra dell’illustratore Tiziano Perotto
L’illustratore milanese, oggi residente nelle Langhe, ha collaborato con importanti editori italiani e riviste scientifiche
Sabato 23 maggio 2026 alle ore 11 lo “Spazio Clip” del Liceo Artistico Frattini di Varese inaugura una mostra dedicata a Tiziano Perotto, illustratore e artista di origine milanese oggi residente nelle Langhe.
Perotto inizia la sua attività alla fine degli anni Settanta collaborando con agenzie pubblicitarie e case editrici, per poi specializzarsi nel settore editoriale e scientifico. Nel corso della sua carriera ha lavorato con importanti realtà come Mondadori, De Agostini, Fratelli Fabbri, RCS e Lattes di Torino, realizzando illustrazioni, tavole scientifiche e celebri spaccati di edifici storici e velieri.
Tra i suoi progetti più noti figura “Le navi fantastiche”, nato durante un soggiorno romano e pubblicato da Emme Edizioni con testi di Bianca Fo Garambois. Ha inoltre collaborato a lungo con il Teatro Laboratorio Mangiafuoco, firmando scenografie e locandine.
Negli ultimi anni la sua ricerca artistica si è orientata verso il disegno e la pittura di animali, senza abbandonare le influenze del pop surrealismo, dell’informale e dell’astratto. Alcuni suoi lavori sono stati selezionati per la Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna.
La mostra resterà aperta fino al 20 giugno, escluse le festività, negli orari di apertura del liceo, sia al mattino sia al pomeriggio. I visitatori potranno inoltre visitare il Museo Diffuso del Liceo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.