Allo spazio Un’Altra Storia a Varese la presentazione del romanzo “La Fabbrica dei Velluti” di Alessandro Ceccoli
Venerdì 15 maggio 2026 alle 18 lo spazio culturale “Un’Altra Storia” ospita l’incontro dedicato al libro ambientato tra inquietudini storiche, ricerca interiore e richiami letterari. Ingresso libero
Venerdì 15 maggio 2026, alle ore 18, lo spazio culturale “Un’Altra Storia” di Varese ospita la presentazione del romanzo La Fabbrica dei Velluti di Alessandro Ceccoli. L’appuntamento, a ingresso libero, si tiene nella sede di via Francesco del Cairo 34 e rientra nelle iniziative promosse da festiVALettura con Giuseppe Musolino presidente.
Il romanzo di Ceccoli si muove tra storia, riflessione e suggestioni letterarie, accompagnando il lettore in un percorso che attraversa identità, memoria e tensioni del Novecento. Al centro della narrazione c’è Frederic, giovane nato dall’unione tra un colono italiano e una donna somala, costretto a lasciare la propria terra segnata dalla violenza e dall’instabilità per intraprendere un viaggio verso l’ignoto e verso sé stesso.
Un romanzo tra storia e inquietudini del Novecento
Nel libro si intrecciano richiami alla figura di Don Chisciotte e alla ricerca della propria Dulcinea, mentre sullo sfondo emergono i sussulti nazionalisti che accompagneranno l’Europa verso la Seconda Guerra Mondiale. La vicenda conduce il protagonista attraverso luoghi e incontri che segnano la sua crescita personale e culturale.
Frederic approda prima a Cannes, dove conosce Zelda Fitzgerald, moglie dello scrittore Francis Scott Fitzgerald, per poi raggiungere Parigi e lavorare nell’atelier di Coco Chanel. Infine il viaggio lo conduce a Zoagli, nella fabbrica di velluti della famiglia del padre Primo Merello.
La riflessione sull’uomo e sulla storia
Accanto alla componente narrativa e storica, La Fabbrica dei Velluti propone una riflessione sul comportamento umano e sulle derive collettive. Il romanzo si interroga sul peso delle emozioni, degli impulsi e delle tensioni sociali che spesso guidano le scelte individuali e politiche.
“Immaginiamo sia la ponderazione, la riflessione a determinare il nostro percorrere, ma non è così; sono gli attimi a determinare il nostro procedere”, si legge nella presentazione dell’opera, che lega la dimensione privata dei personaggi ai grandi cambiamenti storici del Novecento e alle dinamiche che portarono il fascismo e il popolo italiano verso gli anni della guerra.
Un autore premiato in diversi concorsi letterari
La Fabbrica dei Velluti ha ottenuto riconoscimenti in cinque concorsi letterari, confermando l’interesse suscitato dall’opera e dal suo intreccio tra narrativa storica, introspezione e riferimenti culturali.
L’incontro di Varese sarà l’occasione per dialogare con l’autore e approfondire i temi del romanzo in un contesto dedicato alla promozione culturale e letteraria del territorio.
Per informazioni è possibile contattare l’associazione “Un’Altra Storia” all’indirizzo mail unaltrastoria.varese@gmail.com.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Felice su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
GrandeFratello su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
lenny54 su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Guido30 su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
Gian Battista su Meno letti, più specializzazione: come sono cambiati gli ospedali varesini negli ultimi vent'anni
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.