Allo stadio Speroni torna la BCS Cup: in campo a Busto Arsizio oltre 100 giovani calciatori

Sarà ancora una volta lo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio a ospitare la BCS Cup, il torneo dedicato ai piccoli calciatori dell’annata 2016 organizzato dall’associazione Tigrotto per Busto con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

L’appuntamento è fissato per sabato 23 maggio, dalle 14 alle 19.30, per quella che sarà la terza edizione della manifestazione sportiva che riunisce le realtà calcistiche del territorio in una giornata dedicata a sport, socialità e solidarietà.

Tutte le società bustocche in campo

Saranno oltre cento i bambini protagonisti sul terreno di gioco dello Speroni. A partecipare saranno tutte le principali società calcistiche bustocche, con una novità per l’edizione 2026: l’ingresso della Valle Olona, società attiva anche a Fagnano Olona.

Le squadre partecipanti saranno: Aurora Pro Patria, Antoniana, Borsanese, School of Sport, Busto 81, Cas Sacconago, Santi Apostoli, Ardor e Valle Olona.

A sostenere l’iniziativa, oltre al patrocinio del Comune, saranno Banfi Centro Stampa, storico partner del torneo, insieme a Ristorante Godo e Mp-Auto.

Sport e beneficenza

L’ingresso all’evento sarà libero con un’offerta obbligatoria di 3 euro. L’intero ricavato sarà devoluto all’associazione Love, realtà impegnata nel sociale.

A ogni partecipante verrà inoltre consegnato un biglietto della lotteria collegata alla manifestazione. Prima delle premiazioni finali sarà estratto un premio speciale: un buono valido per tre persone per il parco divertimenti Gardaland.

Una giornata dedicata ai più piccoli

La BCS Cup conferma così il proprio obiettivo: creare un momento di incontro tra le società sportive del territorio mettendo al centro i bambini, il gioco di squadra e il valore educativo dello sport.