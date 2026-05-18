Busto Arsizio
Allo stadio Speroni torna la BCS Cup: in campo a Busto Arsizio oltre 100 giovani calciatori
Sabato 23 maggio lo stadio Speroni ospiterà il torneo dedicato ai bambini dell’annata 2016 organizzato dall’associazione Tigrotto per Busto
Sarà ancora una volta lo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio a ospitare la BCS Cup, il torneo dedicato ai piccoli calciatori dell’annata 2016 organizzato dall’associazione Tigrotto per Busto con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.
L’appuntamento è fissato per sabato 23 maggio, dalle 14 alle 19.30, per quella che sarà la terza edizione della manifestazione sportiva che riunisce le realtà calcistiche del territorio in una giornata dedicata a sport, socialità e solidarietà.
Tutte le società bustocche in campo
Saranno oltre cento i bambini protagonisti sul terreno di gioco dello Speroni. A partecipare saranno tutte le principali società calcistiche bustocche, con una novità per l’edizione 2026: l’ingresso della Valle Olona, società attiva anche a Fagnano Olona.
Le squadre partecipanti saranno: Aurora Pro Patria, Antoniana, Borsanese, School of Sport, Busto 81, Cas Sacconago, Santi Apostoli, Ardor e Valle Olona.
A sostenere l’iniziativa, oltre al patrocinio del Comune, saranno Banfi Centro Stampa, storico partner del torneo, insieme a Ristorante Godo e Mp-Auto.
Sport e beneficenza
L’ingresso all’evento sarà libero con un’offerta obbligatoria di 3 euro. L’intero ricavato sarà devoluto all’associazione Love, realtà impegnata nel sociale.
A ogni partecipante verrà inoltre consegnato un biglietto della lotteria collegata alla manifestazione. Prima delle premiazioni finali sarà estratto un premio speciale: un buono valido per tre persone per il parco divertimenti Gardaland.
Una giornata dedicata ai più piccoli
La BCS Cup conferma così il proprio obiettivo: creare un momento di incontro tra le società sportive del territorio mettendo al centro i bambini, il gioco di squadra e il valore educativo dello sport.