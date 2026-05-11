Varese
Allo Studio Ranza di Varese la nuova silloge poetica di Maria Elena Danelli
L’appuntamento è per sabato 23 maggio. Sarà il poeta Fabio Scotto a curare la presentazione della nuova silloge edita da RPLibri che raccoglie otto anni di riflessioni e viaggi dell’autrice
Sabato 23 maggio alle 18 lo Studio d’Arte di Stella Ranza, in via Lazio 55 a Varese, ospiterà la presentazione della nuova silloge poetica di Maria Elena Danelli, dal titolo “Dal Diario delle Terre”, pubblicata dalla casa editrice RPLibri. L’incontro, che vedrà la partecipazione dell’autrice, sarà curato e introdotto dal poeta Fabio Scotto.
L’opera segna il ritorno alla poesia di Danelli a otto anni di distanza dalla sua prima raccolta, “La Corte dei Miracoli”. Questo nuovo volume rappresenta il risultato di un lungo processo di maturazione, in cui si sono sedimentati viaggi, incontri e osservazioni raccolte nel tempo. Non si tratta solo di una cronaca di spostamenti geografici, ma di un percorso emotivo che attraversa l’Italia da nord a sud, trasformando il paesaggio in una narrazione contemplativa e profonda.
In «Dal Diario delle Terre», i luoghi non fungono da semplici scenari, ma diventano presenze vive che custodiscono la memoria di chi li ha attraversati.
Il volume si avvale della prefazione di Caterina Martino, che offre uno sguardo critico per addentrarsi nell’universo poetico della scrittrice. L’evento allo Studio Ranza è ad ingresso libero.
Per chi volesse scoprire il libro in anteprima, la silloge sarà protagonista anche al Salone Internazionale del Libro di Torino nelle giornate del 17 e 18 maggio, presso lo stand della casa editrice.