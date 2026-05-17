Alloggi, traffico e rumore: tre interrogazioni del centrosinistra accendono il dibattito a Busto Arsizio

A Busto Arsizio tornano al centro del confronto politico i temi della casa, della viabilità e dell’impatto urbanistico delle trasformazioni cittadine. I gruppi consiliari Partito Democratico e Progetto in Comune hanno presentato tre interrogazioni che chiedono chiarimenti alla Giunta su questioni considerate particolarmente rilevanti per la qualità della vita nei quartieri. (nella foto incrocio via Quintino Sella via Cadore)

IL NODO DEGLI ALLOGGI COMUNALI

La prima riguarda l’immobile di via Bellotti 24, di cui alcuni appartamenti sono entrati nel patrimonio disponibile del Comune nel novembre 2025. I consiglieri chiedono di conoscere quali interlocuzioni siano state avviate con gli occupanti presenti al momento dell’acquisizione, quali siano le tempistiche previste per la messa a disposizione degli alloggi e in che condizioni si trovino le unità non occupate. Al centro anche gli eventuali interventi di ripristino necessari prima dell’assegnazione. Secondo Pd e Progetto in Comune, in una fase in cui cresce la domanda di alloggi sociali, lasciare appartamenti comunali inutilizzati per mesi rischia di rappresentare un’occasione persa. I gruppi sottolineano inoltre la necessità di una strategia complessiva sul patrimonio abitativo pubblico, evitando che ogni operazione venga affrontata come un caso isolato e senza una pianificazione organica.

LE PERPLESSITÀ DELLA NUOVA STRUTTURA DI VENDITA

La seconda interrogazione si concentra invece sull’area tra Largo Po e via Caprera, dove è prevista la realizzazione di una nuova media struttura di vendita con parcheggi, rotatoria e una nuova strada di collegamento con l’area ferroviaria. Le perplessità riguardano soprattutto l’impatto sulla viabilità locale. Le strade della zona, osservano i consiglieri, sono già oggi congestionate e di dimensioni ridotte, mentre diversi residenti temono un ulteriore aggravamento dovuto al passaggio dei mezzi pesanti destinati al rifornimento dell’attività commerciale. Per questo il centrosinistra chiede che il progetto venga illustrato in Commissione con il piano viabilistico completo, approfondendo in particolare la nuova connessione con la ferrovia e la capacità delle infrastrutture esistenti di sostenere l’aumento del traffico. Secondo i firmatari, un intervento di questa portata richiederebbe un confronto più ampio con il quartiere per evitare la percezione di una scelta imposta senza un’adeguata valutazione degli impatti.

RUMORE E TRAFFICO IN VIA QUINTINO SELLA

La terza interrogazione riguarda infine via Quintino Sella. L’indagine fonometrica condotta da Arpa Lombardia tra novembre e dicembre 2025 ha infatti registrato valori notturni superiori ai limiti previsti. Una situazione che, secondo Pd e Progetto in Comune, conferma le segnalazioni dei residenti sul peggioramento della qualità della vita in una delle arterie più trafficate della città. I consiglieri chiedono quindi quali interventi siano stati adottati sul traffico pesante e quali misure di mitigazione siano previste, anche in vista della realizzazione del nuovo ospedale. Viene inoltre evidenziato il ritardo nell’aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica, fermo al 2013 e ritenuto ormai non più adeguato rispetto alle trasformazioni urbane in corso.

LA RICHIESTA DI MAGGIORE PROGRAMMAZIONE

Nelle tre interrogazioni il centrosinistra individua un elemento comune: il rischio che alcune decisioni della Giunta appaiano prive di una programmazione chiara e di una valutazione approfondita delle conseguenze sui quartieri. Da qui la richiesta di maggiore trasparenza e di risposte documentate su temi che incidono direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini.