Gallarate
All’oratorio di Cascinetta di Gallarate l’incontro con l’autrice Lara Brufatto
Sabato 24 maggio 2026 l’autrice Lara Brufatto incontrerà il pubblico all’oratorio di Cascinetta per presentare il suo romanzo pubblicato dalla casa editrice Albatros Il Filo
24 Maggio 2026
La scrittura come ricerca di sé, tra sensibilità, coraggio e desiderio di autenticità. Sarà presentato sabato 24 maggio 2026 all’oratorio di Cascinetta, a Gallarate, il libro “Dietro un sorriso” di Lara Brufatto, pubblicato dalla casa editrice romana Albatros Il Filo.
L’incontro sarà l’occasione per conoscere da vicino l’autrice e il suo percorso creativo, nato da una lunga passione per la scrittura coltivata negli anni accanto al lavoro e agli interessi personali.
Una storia che parte dall’esperienza personale
Barbara Bramati, che firma il libro con lo pseudonimo Lara Brufatto, è nata e vive a Monza. Da sempre appassionata di lettura, fotografia, musica e viaggi, ha trovato nella scrittura uno spazio personale da riempire per anni con quaderni, appunti e diari. “Dietro un sorriso” rappresenta per lei la realizzazione di un sogno: trasformare esperienze, emozioni e riflessioni in un’opera narrativa.
Al centro del romanzo c’è Viola, protagonista di un percorso di crescita e scoperta di sé. Una figura sensibile e introspettiva che attraversa la vita cercando di liberarsi da aspettative e schemi imposti, seguendo una strada personale fatta di mistero, passione e consapevolezza.
La presentazione a Cascinetta
L’appuntamento con la presentazione del libro è in programma per il 24 maggio 2026 all’oratorio di Cascinetta, quartiere di Gallarate. L’evento offrirà al pubblico la possibilità di incontrare l’autrice e approfondire i temi del romanzo, tra autobiografia e narrativa.
L’iniziativa è promossa con il supporto della casa editrice Albatros Il Filo, realtà editoriale attiva nella valorizzazione di nuovi autori e progetti narrativi contemporanei.
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