All’oratorio di Cascinetta di Gallarate l’incontro con l’autrice Lara Brufatto

La scrittura come ricerca di sé, tra sensibilità, coraggio e desiderio di autenticità. Sarà presentato sabato 24 maggio 2026 all’oratorio di Cascinetta, a Gallarate, il libro “Dietro un sorriso” di Lara Brufatto, pubblicato dalla casa editrice romana Albatros Il Filo.

L’incontro sarà l’occasione per conoscere da vicino l’autrice e il suo percorso creativo, nato da una lunga passione per la scrittura coltivata negli anni accanto al lavoro e agli interessi personali.

Una storia che parte dall’esperienza personale

Barbara Bramati, che firma il libro con lo pseudonimo Lara Brufatto, è nata e vive a Monza. Da sempre appassionata di lettura, fotografia, musica e viaggi, ha trovato nella scrittura uno spazio personale da riempire per anni con quaderni, appunti e diari. “Dietro un sorriso” rappresenta per lei la realizzazione di un sogno: trasformare esperienze, emozioni e riflessioni in un’opera narrativa.

Al centro del romanzo c’è Viola, protagonista di un percorso di crescita e scoperta di sé. Una figura sensibile e introspettiva che attraversa la vita cercando di liberarsi da aspettative e schemi imposti, seguendo una strada personale fatta di mistero, passione e consapevolezza.

La presentazione a Cascinetta

L’appuntamento con la presentazione del libro è in programma per il 24 maggio 2026 all’oratorio di Cascinetta, quartiere di Gallarate. L’evento offrirà al pubblico la possibilità di incontrare l’autrice e approfondire i temi del romanzo, tra autobiografia e narrativa.

L’iniziativa è promossa con il supporto della casa editrice Albatros Il Filo, realtà editoriale attiva nella valorizzazione di nuovi autori e progetti narrativi contemporanei.