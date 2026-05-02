All’oratorio di Crenna una serata per riflettere sulla famiglia

Un sabato sera dedicato alla famiglia, al racconto e all’ascolto. Il 16 maggio l’unità parrocchiale di Crenna e Moriggia propone all’oratorio di Crenna AperiFamily – Prendersi cura della Famiglia: un’iniziativa pensata per riunire adulti e ragazzi e trovare nuovi spunti di riflessione da approfondire.

L’appuntamento nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di incontro per le famiglie del territorio. La serata si apre con un’apericena a base di sapori lombardi. A seguire, il programma prevede momenti distinti per adulti e ragazzi, in modo da coinvolgere tutte le fasce d’età in maniera mirata.

Alle 21 è previsto l’incontro per gli adulti dal titolo Navigare nelle terre di mezzo, dedicato alle difficoltà e alle sfide che emergono all’interno delle coppie consolidate. A guidare la riflessione sarà la dottoressa Loretta Redaelli, psicoterapeuta psicoanalitica, che accompagnerà i presenti nell’analisi delle dinamiche relazionali e degli strumenti utili per affrontarle.

In parallelo, per i ragazzi è previsto un momento di intrattenimento, pensato per offrire uno spazio educativo e ricreativo. Al termine della serata: tisana e biscotti per tutti.

La partecipazione è su prenotazione entro mercoledì 13 maggio, consegnando il tagliando nelle sacrestie di Crenna e Moriggia dopo le celebrazioni oppure contattando gli organizzatori tramite WhatsApp ai seguenti numeri: Omar 3755791693; Angela 3497758445 e Francesca 3493512606.

Il costo è di 10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio dedicato alla famiglia: è già in programma un prossimo appuntamento con una vacanza comunitaria prevista per il 19, 20 e 21 giugno 2026.