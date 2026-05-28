All’ospedale Del Ponte di Varese arriva l’ABF Digital Lab grazie alla Andrea Bocelli Foundation
La Andrea Bocelli Foundation promuove a Varese un progetto dedicato all’educazione inclusiva e alla continuità didattica in ospedale
Un laboratorio digitale mobile per permettere ai piccoli pazienti di continuare il proprio percorso scolastico anche durante il ricovero. È il nuovo progetto avviato all’ospedale Del Ponte di Varese dalla Andrea Bocelli Foundation, ente filantropico impegnato dal 2011 nella promozione dell’educazione e dell’inclusione sociale.
L’iniziativa prevede la consegna dell’ABF TeachBus, una struttura mobile dotata di computer portatili, tablet e visori per la realtà virtuale, strumenti che saranno utilizzati nelle attività della Scuola in Ospedale insieme al supporto di un atelierista digitale. L’obiettivo è offrire ai bambini e ai ragazzi ricoverati nuove opportunità di apprendimento, relazione e partecipazione, riducendo il senso di isolamento durante il periodo di cura.
Il progetto nasce grazie alla collaborazione tra Andrea Bocelli Foundation, Fondazione KPMG ETS e ASST Sette Laghi e si inserisce in un più ampio percorso dedicato alla continuità educativa nei contesti di fragilità.
Educazione e innovazione sociale
La Andrea Bocelli Foundation opera con la mission “Empowering people and communities”, promuovendo progetti educativi, culturali e sociali rivolti soprattutto ai giovani che vivono in condizioni di vulnerabilità sociale o economica. Attraverso arte, musica, innovazione digitale e inclusione, la fondazione sviluppa iniziative in collaborazione con istituzioni pubbliche e realtà private per favorire l’accesso a un’educazione equa e di qualità.
L’ABF Digital Lab rappresenta uno degli strumenti con cui la fondazione intende trasformare la tecnologia in occasione di crescita personale e supporto educativo anche nei momenti più delicati della vita dei bambini.
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