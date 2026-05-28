All’ospedale Del Ponte di Varese arriva l’ABF Digital Lab grazie alla Andrea Bocelli Foundation

Un laboratorio digitale mobile per permettere ai piccoli pazienti di continuare il proprio percorso scolastico anche durante il ricovero. È il nuovo progetto avviato all’ospedale Del Ponte di Varese dalla Andrea Bocelli Foundation, ente filantropico impegnato dal 2011 nella promozione dell’educazione e dell’inclusione sociale.

L’iniziativa prevede la consegna dell’ABF TeachBus, una struttura mobile dotata di computer portatili, tablet e visori per la realtà virtuale, strumenti che saranno utilizzati nelle attività della Scuola in Ospedale insieme al supporto di un atelierista digitale. L’obiettivo è offrire ai bambini e ai ragazzi ricoverati nuove opportunità di apprendimento, relazione e partecipazione, riducendo il senso di isolamento durante il periodo di cura.

Il progetto nasce grazie alla collaborazione tra Andrea Bocelli Foundation, Fondazione KPMG ETS e ASST Sette Laghi e si inserisce in un più ampio percorso dedicato alla continuità educativa nei contesti di fragilità.

Educazione e innovazione sociale

La Andrea Bocelli Foundation opera con la mission “Empowering people and communities”, promuovendo progetti educativi, culturali e sociali rivolti soprattutto ai giovani che vivono in condizioni di vulnerabilità sociale o economica. Attraverso arte, musica, innovazione digitale e inclusione, la fondazione sviluppa iniziative in collaborazione con istituzioni pubbliche e realtà private per favorire l’accesso a un’educazione equa e di qualità.

L’ABF Digital Lab rappresenta uno degli strumenti con cui la fondazione intende trasformare la tecnologia in occasione di crescita personale e supporto educativo anche nei momenti più delicati della vita dei bambini.