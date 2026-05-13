All’ospedale di Tradate, arriva l’encefalografo dinamico: il cervello sotto osservazione per 24 ore

La neurologia dell’ospedale Galmarini di Tradate si è dotata di un elettroencefalografo dinamico: uno strumento che registra in continuo l’attività elettrica del cervello per ventiquattro ore, ben oltre i limiti di un esame tradizionale che dura pochi minuti.

La novità riguarda i pazienti con forme complesse di epilessia, per i quali un tracciato breve può risultare del tutto normale anche in presenza di anomalie reali. Certi picchi anomali, certe scariche elettriche irregolari, durano frazioni di secondo e compaiono in modo imprevedibile: se l’elettroencefalogramma classico non le “vede”, non è perché non esistono. È semplicemente perché non era lì nel momento in cui si manifestavano. Il nuovo strumento risolve questo limite portando il monitoraggio direttamente nella vita quotidiana del paziente, che indossa il dispositivo per un’intera giornata.

L’esame non è rivolto a tutti: viene prescritto dallo specialista neurologo in casi selezionati, quando il quadro clinico lo richiede. Si tratta di uno strumento di secondo livello, uno di quelli che si attiva quando la diagnostica ordinaria non è sufficiente.

Una volta registrati, i dati non restano a Tradate. Viaggiano in modo telematico verso l’ospedale di Circolo di Varese, dove gli specialisti della struttura madre interpretano le tracce e producono la refertazione. Un collegamento che trasforma due presidi in un sistema unico, con competenze distribuite sul territorio ma integrate nella pratica clinica quotidiana.

L’iniziativa si inserisce nella strategia più ampia dell’ASST Sette Laghi, che punta a rendere le prestazioni specialistiche accessibili in modo più omogeneo su tutto il territorio di competenza. L’obiettivo dichiarato è avvicinare progressivamente l’offerta ambulatoriale del Galmarini a quella dell’ospedale di Circolo, riducendo le disparità tra presidio centrale e strutture periferiche.

In parallelo, la neurologia di Tradate ha potenziato anche l’offerta di esami elettromiografici — quelli che studiano l’attività elettrica dei muscoli e la conduzione nervosa — con due sedute aggiuntive al mese. Una misura più silenziosa, ma concreta: più slot disponibili significa liste d’attesa più brevi e un accesso più rapido per i pazienti che ne hanno bisogno.

Nel complesso, il reparto continua a garantire l’assistenza ai pazienti ricoverati nei reparti di degenza, affiancando all’attività ordinaria una capacità diagnostica ambulatoriale progressivamente più ampia. Un equilibrio che, nelle intenzioni, dovrebbe trasformarsi in un modello replicabile: la specialistica di qualità non necessariamente concentrata in un unico polo, ma distribuita dove le persone vivono.