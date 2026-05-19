Alluvione a Barasso, da Regione 310mila euro per la messa in sicurezza: “Cambiamo il volto del territorio”
Stanziati i fondi per il piano di difesa del suolo a Barasso dopo i gravi danni del 2024. Il progetto prevede briglie in massi ciclopici, la deviazione dell'affluente del Rio Luvinate e nuove vasche di raccolta. Il Comune finanzierà anche un nuovo marciapiede in via Bolchini
Una svolta decisiva per la sicurezza e l’incolumità dei residenti di via Campiglio. Regione Lombardia ha deliberato uno stanziamento di 310.000 euro destinato a un imponente intervento di difesa del suolo e contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di Barasso. I fondi permetteranno di tradurre in realtà il progetto definitivo per il quale il Comune aveva già investito lo scorso anno 30.000 euro di risorse proprie, affidando lo studio a professionisti di ingegneria idraulica e geologia.
L’area era stata duramente colpita nel 2024 da un grave evento alluvionale. I lavori, che vedranno il primo incontro operativo già nella mattinata di domani, prevedono una serie di interventi strutturali:
Opere di trattenimento: rifacimento di un tratto del sentiero 10 e posa di nuove briglie in massi ciclopici per fermare detriti e sabbia prima delle proprietà private.
Sistemazione dell’alveo: rinforzo degli argini dell’affluente, messa in sicurezza del fondo e rimozione delle piante pericolose.
Deviazione del corso d’acqua: l’uscita dell’affluente C del Rio Luvinate sarà spostata lontano dalle villette di via Campiglio e incanalata in una nuova vasca di sedimentazione scoperta.
Raccolta delle acque: realizzazione di un’ulteriore grande vasca di laminazione nell’area verde del parco del centro sportivo comunale Magister.
L’assessore alle opere pubbliche Roberto Bonelli ha espresso il suo ringraziamento all’Assessorato al Territorio e Sistemi Verdi del Pirellone: «Grazie all’assessore Gianluca Comazzi per la sempre puntuale e preziosa attenzione alla sicurezza dei cittadini di fronte alla sfida della mitigazione del rischio idrogeologico». Un plauso è andato anche al consigliere regionale Giuseppe Licata per il lavoro di raccordo tra le istituzioni.
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