Alluvione a Barasso, da Regione 310mila euro per la messa in sicurezza: “Cambiamo il volto del territorio”

Una svolta decisiva per la sicurezza e l’incolumità dei residenti di via Campiglio. Regione Lombardia ha deliberato uno stanziamento di 310.000 euro destinato a un imponente intervento di difesa del suolo e contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di Barasso. I fondi permetteranno di tradurre in realtà il progetto definitivo per il quale il Comune aveva già investito lo scorso anno 30.000 euro di risorse proprie, affidando lo studio a professionisti di ingegneria idraulica e geologia.

L’area era stata duramente colpita nel 2024 da un grave evento alluvionale. I lavori, che vedranno il primo incontro operativo già nella mattinata di domani, prevedono una serie di interventi strutturali:

Opere di trattenimento: rifacimento di un tratto del sentiero 10 e posa di nuove briglie in massi ciclopici per fermare detriti e sabbia prima delle proprietà private.

Sistemazione dell’alveo: rinforzo degli argini dell’affluente, messa in sicurezza del fondo e rimozione delle piante pericolose.

Deviazione del corso d’acqua: l’uscita dell’affluente C del Rio Luvinate sarà spostata lontano dalle villette di via Campiglio e incanalata in una nuova vasca di sedimentazione scoperta.

Raccolta delle acque: realizzazione di un’ulteriore grande vasca di laminazione nell’area verde del parco del centro sportivo comunale Magister.

L’assessore alle opere pubbliche Roberto Bonelli ha espresso il suo ringraziamento all’Assessorato al Territorio e Sistemi Verdi del Pirellone: «Grazie all’assessore Gianluca Comazzi per la sempre puntuale e preziosa attenzione alla sicurezza dei cittadini di fronte alla sfida della mitigazione del rischio idrogeologico». Un plauso è andato anche al consigliere regionale Giuseppe Licata per il lavoro di raccordo tra le istituzioni.