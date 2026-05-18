Varese News

Varese Laghi

Altalena spaccata a Villa Mylius, i frequentatori del parco: «Un comportamento inaccettabile»

Un gruppo di giovanissimi danneggia i giochi nel polmone verde di Varese. La denuncia: «Inutili i richiami»

Generico 18 May 2026

Vandalismo o, nella migliore delle ipotesi, totale mancanza di rispetto per il bene comune e per i più piccoli. È una fotografia amara quella che arriva direttamente dall’area giochi di Villa Mylius, uno dei parchi cittadini più frequentati e amati dalle famiglie varesine, teatro nel tardo pomeriggio di oggi dell’ennesimo episodio di inciviltà.

A segnalare l’accaduto è una lettrice, testimone diretta della scena intorno alle ore 17 di lunedì 18 maggio. Secondo il racconto, un gruppo di cinque giovanissimi – due ragazze e tre ragazzi di circa 15 anni – ha preso d’assalto la struttura della doppia altalena. Un gioco progettato e installato per l’utilizzo da parte di bambini di età decisamente inferiore e non certo per sostenere il peso e le sollecitazioni di più adolescenti contemporaneamente.

I ragazzi avrebbero iniziato a salire ripetutamente e con foga sulle sedute, utilizzandole in piedi, saltandoci sopra e arrivando persino a salirci in quattro nello stesso momento. Un atteggiamento rischioso sia per la loro incolumità sia per l’integrità della struttura stessa.

Di fronte a una condotta giudicata decisamente al limite, la cittadina ha provato a intervenire per via diretta: «Mi sono permessa di redarguirli, ma invano», spiega con amarezza. I richiami al buon senso non hanno sortito alcun effetto sui cinque, che hanno proseguito indisturbati nelle loro azioni.

Il risultato dell’incursione è purtroppo visibile nelle immagini scattate subito dopo: uno dei due seggiolini della struttura è stato completamente sradicato e spezzato, rendendo di fatto l’altalena inutilizzabile per i bambini che domani frequenteranno il parco.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 18 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.