Altalena spaccata a Villa Mylius, i frequentatori del parco: «Un comportamento inaccettabile»
Un gruppo di giovanissimi danneggia i giochi nel polmone verde di Varese. La denuncia: «Inutili i richiami»
Vandalismo o, nella migliore delle ipotesi, totale mancanza di rispetto per il bene comune e per i più piccoli. È una fotografia amara quella che arriva direttamente dall’area giochi di Villa Mylius, uno dei parchi cittadini più frequentati e amati dalle famiglie varesine, teatro nel tardo pomeriggio di oggi dell’ennesimo episodio di inciviltà.
A segnalare l’accaduto è una lettrice, testimone diretta della scena intorno alle ore 17 di lunedì 18 maggio. Secondo il racconto, un gruppo di cinque giovanissimi – due ragazze e tre ragazzi di circa 15 anni – ha preso d’assalto la struttura della doppia altalena. Un gioco progettato e installato per l’utilizzo da parte di bambini di età decisamente inferiore e non certo per sostenere il peso e le sollecitazioni di più adolescenti contemporaneamente.
I ragazzi avrebbero iniziato a salire ripetutamente e con foga sulle sedute, utilizzandole in piedi, saltandoci sopra e arrivando persino a salirci in quattro nello stesso momento. Un atteggiamento rischioso sia per la loro incolumità sia per l’integrità della struttura stessa.
Di fronte a una condotta giudicata decisamente al limite, la cittadina ha provato a intervenire per via diretta: «Mi sono permessa di redarguirli, ma invano», spiega con amarezza. I richiami al buon senso non hanno sortito alcun effetto sui cinque, che hanno proseguito indisturbati nelle loro azioni.
Il risultato dell’incursione è purtroppo visibile nelle immagini scattate subito dopo: uno dei due seggiolini della struttura è stato completamente sradicato e spezzato, rendendo di fatto l’altalena inutilizzabile per i bambini che domani frequenteranno il parco.
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