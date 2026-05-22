Alto Varesotto senza distributori di metano: “Costretti a fare 50 km per il rifornimento”

È un lettore di Luino a segnalare il forte disagio per chi possiede una macchina a metano: la chiusura dell’unico distributore della zona, situato a Gavirate, ha concretamente tolto alternative nell’Alto Varesotto. Il disservizio, che dura ormai da diverse settimane, sta mettendo in seria difficoltà gli automobilisti della zona, costretti a percorrere oltre 50 chilometri per riuscire a rifornire i propri veicoli.

«La situazione per noi che viviamo a Luino – scrive Gianfranco Blasi – e nei comuni vicini è diventata davvero critica. L’impianto di Gavirate è, di fatto, l’unico punto di riferimento per il metano in un raggio vastissimo, e la sua prolungata inattività ci sta creando problemi enormi negli spostamenti di ogni giorno. Siamo in un territorio di confine, già periferico, e questa carenza infrastrutturale ci pesa il doppio.

Molti di noi hanno scelto il metano per risparmiare e per inquinare meno, seguendo i consigli sulla mobilità green. Eppure, oggi ci ritroviamo senza alcun servizio. Siamo costretti a calcolare con ansia l’autonomia che ci resta o a fare viaggi lunghissimi verso altre zone della provincia solo per fare il pieno. Così facendo, il risparmio economico sparisce e il beneficio ecologico viene annullato dai chilometri che dobbiamo percorrere a vuoto.

Mi sono recato direttamente sul posto chiedendo informazioni ai gestori, i quali non hanno saputo fornire indicazioni né sui motivi della chiusura né su eventuali tempi di riapertura, riferendo di aver effettuato tutte le segnalazioni del caso senza però ricevere riscontri. Questo silenzio non fa che aumentare l’esasperazione di chi deve gestire il lavoro e la famiglia.

Questa vicenda fa riflettere sulla reale efficacia della transizione ecologica qui nel Varesotto. Se le amministrazioni incentivano il metano per ridurre le emissioni, non possono poi lasciare che la rete di distribuzione sia così fragile. Rispetto ad altre zone d’Italia, l’Alto Varesotto è svantaggiato. Ritengo infine che la progressiva chiusura o indisponibilità di queste infrastrutture non sia coerente con le politiche green, considerando quanto le Regioni abbiano investito nel metano anche per il trasporto pubblico. Vogliamo risposte certe: non si può lasciare a piedi chi ha deciso di puntare sull’ambiente».