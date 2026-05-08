Altri tre arresti per la rissa fatale di Induno Olona costata la vita a Enzo Ambrosino

Sale il numero delle persone arrestate per la rissa fatale che ha causato la morte di Enzo Ambrosino avvenuta nella serata fra il 10 e l’11 aprile scorsi a Induno Olona.

Il giudice per le indagini preliminari di Varese ha disposto su richiesta della Procura l’arresto per il secondo figlio di Gesuino Corona (quest’ultimo considerato dall’accusa l’esecutore materiale dell’omicidio), difeso dall’avvocato Domenico Margariti.

Gli altri due arrestati, difesi dall’avvocato Roberto Donetti, sono due fratelli residenti in provincia di Varese e ritenuti dagli inquirenti presenti sulla scena del crimine, in particolare nell’auto scura, uno dei mezzi utilizzati per raggiungere il luogo dell’omicidio (l’altro era una moto guidata da Gesiuino Corona), e per trasportare poi i feriti della “fazione“ Corona verso l’ospedale, dove arriveranno a bordo di un’ambulanza incontrata nel tragitto.

Tutti gli arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari dopo l’interrogatorio di garanzia avvenuto nei giorni scorsi. Restano in carcere Gesuino Corona e il padre della vittima, Gennaro Ambrosino per il quale il difensore Paolo Bossi aveva chiesto al tribunale del Riesame l’affievolimento della misura cautelare. La rissa di via Porro fu generata secondo le indagini da un debito di poche centinaia di euro. I nuovi indagati si sono tutti avvalsi della facoltà di non rispondere.

Si attende il risultato dell’esame autoptico disposto dalla Procura: la famiglia della vittima è assistita dall’avvocato Marco Lacchin.

«L’attività investigativa», spiegano i carabinieri «ha consentito di raccogliere utili e concordanti indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione delle tre persone sottoposte a misura cautelare, unitamente ai soggetti già arrestati nelle scorse settimane, alla rissa in argomento. Al riguardo, il medesimo provvedimento cautelare è stato emesso anche nei confronti di una quarta persona partecipante alla rissa, il quale risulta però attualmente irreperibile».