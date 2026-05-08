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Altri tre arresti per la rissa in cui morì Enzo Ambrosino e la cavalla abbattuta

I fatti principali e quelli più curiosi di venerdì da ascoltare in 10 minuti

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Le indagini sull’omicidio del ragazzo di Induno Olona proseguono e delineano un quadro da spedizione punitiva i cui contorni sono ancora da chiarire. Raccontiamo la storia della cavalla denutrita che i Carabinieri forestali hanno dovuto abbattere. Tanti eventi nel weekend e un focus sugli interventi del Soccorso Alpino sulle montagne del Varesotto che molto prendono sotto gamba.

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Pubblicato il 08 Maggio 2026
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