Amadou Seini, il gigante da un milione di dollari da Varese a West Virginia

“Storie a canestro” è la rubrica di basket nata come “costola” della trasmissione/podcast “Luci a Masnago”. In questo spazio raccogliamo le vicende accadute nel mondo della pallacanestro – locale o internazionale – raccolte e commentate da Matteo Bettoni, uno dei tre conduttori di LaM (con Damiano Franzetti e Francesco Brezzi) su Radio Materia. QUI tutte le puntate.

C’è un gigante che ha spiccato il volo da Varese verso gli Stati Uniti, portando con sé non solo 220 centimetri di altezza, ma anche una storia che rappresenta perfettamente il nuovo volto del basket globale. Per la nostra rubrica accendiamo i riflettori su Amadou Seini, il centro che ha vestito per diversi anni la maglia della Varese Academy che dopo un anno in Arizona alla Bella Vista Prep (le prep school sono istituti che preparano i giovani nell’ultimo anno delle superiori in vista della NCAA) ha appena tracciato la rotta verso West Virginia.

UN TALENTO SBOCCIATO ALL’ACADEMY



Arrivato a Varese tra il 2022 e il 2023 grazie al sistema di reclutamento di Varese Academy (con cui erano già giunti in città altri giovani del Camerun come Loic Bosso e Valdo Gulmdo), Seini si è subito imposto come uno dei prospetti più interessanti del panorama giovanile nazionale. Non è solo la statura fuori scala a impressionare, ma una combinazione di abilità fisiche e tecniche che lo hanno reso un obiettivo pregiato per i reclutatori d’oltreoceano.

A soli 17 anni, il suo talento ha già superato i confini del basket di club: è stato infatti convocato dalla nazionale maggiore del Camerun per l’Afrobasket 2025, competizione chiusa dai leoni indomabili al quarto posto. A livello giovanile invece Seini ha partecipato ai Mondiali under 19 dove, accanto a cifre molto interessanti, commise una gaffe clamorosa, un autocanestro che fece il giro del web (ma in quella partita catturò 24 rimbalzi oltre a 15 punti…).

IL COLPO DA UN MILIONE

Il futuro di Seini è già scritto e parla la lingua della NCAA. Il centro vestirà infatti la maglia di West Virginia. A rendere la notizia ancora più clamorosa sono le cifre che gravitano attorno a questo trasferimento, rese possibili dalla rivoluzione del sistema NIL (Name, Image and Likeness): secondo quanto emerso a “Luci a Masnago”, per lui si parla di una borsa di studio e di accordi che si aggirerebbero attorno al milione di dollari. Ma al di là del NIL, il giovane pivot africano era già stato monitorato come prospetto interessante.

LA NUOVA FRONTIERA

La storia di Seini non è comunque un caso isolato, ma fa parte di quella diaspora di talenti europei (o “formati” in Europa come nel caso di Seini) verso il sistema collegiale americano. Per la Varese Academy, la partenza di Seini è la conferma della bontà del lavoro svolto nel reclutamento e nella formazione ma lo stesso accadrà per Pallacanestro Varese che l’anno prossimo perderà Elisee Assui, diretto a Florida State a fronte di un cospicuo incasso per le finanze biancorosse.

SUIGO VERSO IL DRAFT

Un altro giocatore formatosi inizialmente all’Academy è invece in procinto di essere scelto al draft NBA. Si tratta di Luigi Suigo, anch’egli pivot nato a Tradate e transitato per il club fondato da Gianfranco Ponti per poi essere acquistato dall’Olimpia Milano. Suigo quest’anno sta disputando una stagione molto buona al Mega di Belgrado e ha già vestito la maglia della Nazionale in alcune partite ufficiali (intervista VIDEO): si è dichiarato eleggibile al draft (il sistema per cui le squadre NBA acquisiscono i diritti su 60 giocatori provenienti dal College o dai club del resto del mondo) che si terrà il 23-24 giugno a Brooklyn. Secondo la previsione stilata di recente dall’autorevole “The Athletic”, Suigo potrebbe essere collocato intorno alla 37a scelta, appannaggio dei Los Angeles Clippers. Da qui ad allora possono cambiare diverse cose, ma questa situazione è già significativa.