“Amare la politica”, a Luino un incontro tra giovani, istituzioni e comunità

Si è svolta sabato 2 maggio, nella suggestiva cornice della biblioteca civica di Villa Hussy a Luino, la presentazione del volume “Amare la Politica” (edizioni In Dialogo), occasione di confronto e riflessione sul ruolo della politica nella società contemporanea.

Ospite dell’incontro Gianni Borsa, curatore del libro, presidente diocesano di Azione Cattolica ambrosiana, giornalista e corrispondente da Bruxelles dell’agenzia SIR della Conferenza Episcopale Italiana. Il dialogo è stato guidato da Angelo Pecoraro, docente di Religione e membro del gruppo giovani del decanato, che ha proposto domande capaci di stimolare un dibattito vivace e partecipato.

In sala un pubblico variegato, composto da giovani, candidati alle elezioni comunali e cittadini, che hanno seguito con interesse gli interventi e preso parte al momento finale di confronto.

All’incontro hanno partecipato anche diverse figure istituzionali e del territorio. Per il Comune di Luino era presente il sindaco Enrico Bianchi, che, al termine del suo mandato, ha voluto ringraziare gli organizzatori per la qualità dell’iniziativa. Il prevosto don Cesare Zuccato ha invece sollecitato il relatore con alcune riflessioni sul futuro dell’Europa.

Tra gli organizzatori Alessandro Franzetti, dottore di ricerca in Diritto e Scienze umane, che ha richiamato il significato della “buona politica”, citando san Paolo VI: “la più alta forma di carità”. Presente anche la direttrice della biblioteca civica, Simona Maltese, che ha accolto i partecipanti sottolineando il ruolo della biblioteca come spazio aperto alla comunità.

Nel corso dell’incontro è intervenuto anche il sindaco di Brezzo di Bedero, Daniele Boldrini, contribuendo al dibattito con il pubblico. La serata si è conclusa con un ampio spazio dedicato alle domande, confermandosi come un momento di crescita non solo culturale, ma anche sociale e civica per la comunità luinese.