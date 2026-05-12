Elezioni a Gorla Maggiore, l’intervista a Pietro Zappamiglio che vuole il terzo mandato da sindaco

Pietro Zappamiglio punta al “Mandato della maturità”: dopo undici anni come sindaco di Gorla Maggiore è pronto a vestire nuovamente la fascia tricolore anche per il prossimo lustro.

A frapporsi fra lui e il terzo mandato non vi è però un altro candidato, ma lo scoglio del superamento del quorum. La sua lista, infatti, “Fare Comune Gorla Maggiore” è la sola a presentarsi agli elettori.

Nell’intervista di lunedì 11 maggio a Materia Spazio Libero, il nuovo hub culturale di VareseNews, ha spiegato alla giornalista Santina Buscemi cosa avverrebbe se alle Elezioni amministrative del 24 e 25 maggio il quorum non venisse raggiunto.

Cosa accadrebbe con il commissariamento del Comune

«Penso che la democrazia non si debba solamente predicare, ma si debba praticare e praticarla vuol dire partecipare. Non posso immaginare un comune virtuoso come il comune di Gorla Maggiore non gestito da un sindaco, da assessori e da consiglieri, ma da un commissario, come accadrebbe in questo caso. Il commissario avrebbe il compito di occuparsi solo di questioni ordinarie, non potrebbe sviluppare i progetti, non potrebbe sviluppare i cantieri che noi abbiamo in mente, non potrebbe sviluppare i rapporti con le associazioni. Tante progettualità che abbiamo avviato sarebbero interrotte e questo non perché il commissario sia una persona cattiva, ma perché il suo compito è un altro. Il commissario fa quello che è nelle prerogative di un funzionario dello Stato: curare la materia ordinaria di un Comune. Saremmo dunque destinati a un anno di immobilismo, che non si paga mai con un anno di immobilismo nella Pubblica Amministrazione, ma si paga con dieci anni di mancati progetti».

Tutti i consiglieri coinvolti, fra assessorati e deleghe

Per queste elezioni Zappamiglio ha preparato una lista con alcune conferme e diversi nuovi volti, ma tutti saranno impegnati concretamente nella sua, Amministrazione.

«Quella che presentiamo in questa campagna elettorale è una squadra profondamente rinnovata, con un baricentro che rimane nella squadra storica e con tante persone nuove che hanno dato la loro disponibilità. Tra queste persone ci sono quattro giovani, dai trenta ai ventidue anni: ragazzi con tanta passione per il proprio paese. Il fatto che non ci sia un’alternativa metterà tutti nella condizione di essere coinvolti, quindi ci saranno assessori, ma anche gli altri consiglieri avranno un ruolo. Il Consiglio Comunale è composto da dodici membri più il Sindaco: qualora venissimo eletti tutti avranno la possibilità di impegnarsi concretamente in maniera pragmatica, investendo il loro entusiasmo e le loro competenze».

I rapporti con le aziende

«Noi a Gorla Maggiore siamo fortunati: abbiamo un tessuto imprenditoriale molto importante. Come Amministrazione si è sempre lavorato per creare interazione tra la società e l’impresa, che è un po’ l’obiettivo che ci siamo prefissati anche per il futuro, tant’è che all’interno dei membri del Consiglio comunale ho individuato due persone che avranno la delega alle reti di impresa, abbiamo a cuore la ricaduta sociale dell’impresa sul territorio».

Fiducia ai giovani

«Sui progetti per i giovani nel passato abbiamo sempre lavorato, potenziando l’area feste che oggi è diventato, che se ne dica, un punto di riferimento degli eventi non solo della Valle Olona, ma dell’intera provincia di Varese. Anche la rigenerazione urbana dell’area dei campetti è stata positiva, ora rappresenta un punto di riferimento grazie a un bar, un parco, una zona ben tenuta, che richiama tanti giovani. Ne ho avuto la dimostrazione anche nell’ultimo fine settimana, con la festa di San Vitale, per la quale abbiamo dato fiducia ai ragazzi dell’associazione Spazio Zero, che con gli amici della Vigna di San Vitale hanno preso l’incarico di far rinascere questa festa, con un bel risultato».

La discarica fra passato e futuro

«Uno dei compiti più rilevanti dell’Amministrazione è stata la gestione della discarica regionale insieme al comune di Mozzate. Adesso inizia un nuovo ciclo, con il progetto futuro che interesserà i prossimi trent’anni delle generazioni gorlesi. Noi già nella precedente campagna elettorale abbiamo parlato dell’investimento in energie rinnovabili, della volontà di fare della discarica a un parco tecnologico, del fatto che diventi un modello di sostenibilità ambientale e quindi questo è il nostro focus per i prossimi anni».

La Valle Olona fondamentale per il paese

«In questi undici anni abbiamo investito molto nell’area di San Vitale su vari aspetti: il primo è stato quello della compensazione ambientale attraverso Pedemontana, quindi della rigenerazione del Parco. Abbiamo poi creato il belvedere e ridato dignità alla mulattiera di San Vitale, che è quel percorso che i nostri genitori e i nostri nonni facevano per andare giù in valle a lavorare al Candiani».

Fondamentale per Zappamiglio è sempre stata la coesione con gli altri comuni del territorio: «Con gli altri sindaci della valle abbiamo sempre fatto squadra, dando vita a progetti diversi, uno fra tutti il Valle Olona Day, che unisce sport e solidarietà».

Zappamiglio conclude l’intervista con un augurio per se ste stesso, la sua squadra e soprattutto per il paese: «Sono convinto che tanta gente capirà l’importanza di andare a votare. Trovo anche chi a me preferisce il commissario, però questo non è il bene del paese. Noi siamo pronti a lavorare».