Amministrative, il bilancio dei partiti in provincia di Varese: Astuti e l’allarme affluenza, “bene Laveno”. Cassani: “Tornata positiva”

Le elezioni amministrative 2026 in provincia di Varese lasciano in eredità un quadro politico ancora da completare – vedi il ballottaggio a Somma – ma anche una riflessione sempre più urgente sul tema della partecipazione al voto e sul ruolo dei sindaci nei territori.

A commentare l’esito della tornata elettorale è il consigliere regionale del Partito Democratico Samuele Astuti che parte innanzitutto da un ringraziamento ai candidati e ai volontari impegnati nelle campagne elettorali.

«Un grandissimo grazie a tutte le donne e gli uomini che si sono messi a disposizione in questa tornata amministrativa», osserva Astuti, sottolineando come per un bilancio politico definitivo sia necessario attendere ancora alcuni risultati, a partire da Somma Lombardo.

Il consigliere regionale evidenzia la «bella campagna elettorale» di Stefano Aliprandini e il risultato della coalizione, soffermandosi anche sull’esperienza di Laveno Mombello, dove il centrosinistra rivendica una vittoria significativa: «Una vittoria molto bella», commenta, ringraziando anche l’amministrazione uscente e il lavoro svolto negli ultimi anni.

Più amaro invece il commento su Luino, dove il centrosinistra perde la guida della città: «Sono molto dispiaciuto. Non solo umanamente, ma anche politicamente penso che Enrico Bianchi sia stato un ottimo sindaco», dice Astuti, augurando buon lavoro al nuovo sindaco Andrea Pellicini.

Ma il cuore del ragionamento del segretario provinciale del Pd va oltre il semplice dato elettorale e si concentra soprattutto sul tema dell’affluenza, tornata anche in questa occasione al centro del dibattito pubblico.

«È un tema gigantesco — spiega Astuti — che tendiamo ad affrontare quasi esclusivamente quando commentiamo le tornate elettorali. I sindaci oggi hanno enormi responsabilità, ma spesso non dispongono degli strumenti necessari per dare risposte concrete ai cittadini».

Inoltre secondo Astuti molti problemi percepiti quotidianamente dalle comunità locali finiscono inevitabilmente per ricadere sui primi cittadini anche quando esulano dalle loro competenze dirette. Tra questi cita il tema della sicurezza, sul quale «i cittadini chiedono comunque risposte ai sindaci».

Il commento del segretario provinciale della Lega Andrea Cassani, lascia trasparire una grande soddisfazione dal momento che l’attuale sindaco di Gallarate legge il voto come una conferma della solidità del centrodestra nel Varesotto.

«È stata una tornata certamente positiva per la Lega e per il centrodestra», afferma Cassani. «Siamo contenti della rielezione di Clara Dalla Pozza a Lonate Ceppino e degli altri sindaci di centrodestra confermati nei comuni che già amministravamo. Inoltre abbiamo riconquistato Luino e andiamo al ballottaggio a Somma Lombardo».

Per il leader provinciale del Carroccio il quadro è chiaro: «Direi che il centrodestra è decisamente in salute in provincia di Varese come nel resto del Paese».

In mattinata arriva anche il commento di Marco Colombo, Fdi: “Il centrodestra vince dappertutto. E FdI è il primo partito”