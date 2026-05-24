Amministrative nel Varesotto, alle 19 affluenza in calo di quasi 10 punti rispetto al passato
L’affluenza alle 19 nei dieci comuni del Varesotto chiamati al voto per le amministrative conferma un netto calo rispetto alla precedente tornata elettorale: il dato complessivo si ferma al 28,5%, rispetto al 38,2% registrato nello stesso orario alle ultime comunali
L’affluenza alle 19 nei dieci comuni del Varesotto chiamati al voto per le amministrative conferma il calo già emerso nella prima parte della giornata. In tutti i comuni la partecipazione resta inferiore rispetto alla precedente tornata elettorale, con differenze anche significative soprattutto nei centri più grandi.
Il dato complessivo dei 62 seggi scrutinati si ferma al 28,59%, oltre nove punti in meno rispetto al 38,24% registrato alle precedenti amministrative nello stesso orario. Il calo più marcato si registra a Gorla Maggiore, dove l’affluenza passa dal 45,31% al 29,16%. In forte diminuzione anche Somma Lombardo (27,18% contro 39,19%) e Casorate Sempione (26,91% contro 38,35%).
Masciago Primo resta il comune con la partecipazione più alta, con il 36,29%, anche se lontano dal 54,05% della precedente tornata. Sopra il 30% anche Laveno Mombello, Lonate Ceppino, Golasecca e Origgio.
Affluenza alle 19 comune per comune
Casorate Sempione: 26,91% (38,35%)
Gemonio: 28,39% (38,29%)
Golasecca: 31,12% (38,98%)
Gorla Maggiore: 29,16% (45,31%)
Laveno Mombello: 32,45% (38,99%)
Lonate Ceppino: 31,45% (35,86%)
Luino: 26,16% (33,96%)
Masciago Primo: 36,29% (54,05%)
Origgio: 30,03% (40,18%)
Somma Lombardo: 27,18% (39,19%)
Anche alle 19 l’affluenza si è confermata in ribasso rispetto alle ultime elezioni amministrative sia a Legnano che a Parabiago. Nella Città del Carroccio alla seconda rilevazione era andato alle urne il 31,72% degli elettori contro il 38,8% del 2020, dato comunque in rialzo rispetto alle media provinciale del 30,27% ma al di sotto del 32,26% regionale e del 34,44% nazionale; nella città della calzatura, invece, alle 19 aveva votato il 30,27% degli elettori, con un’affluenza di oltre sei punti percentuali più bassa rispetto al 36,42% dell’ultima tornata amministrativa.
13,2 per cento l’affluenza alle urne alle 12, in calo in tutti i dieci comuni al voto del Varesotto
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