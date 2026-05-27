La ricerca musicale di Miacaracarolina arriva a Materia, dove presenta il nuovo ep in acustico

La cantautrice, autrice e ricercatrice vocale miacaracarolina, all’anagrafe Carolina Lidia Facchi, si racconta e spiega le sue canzoni a Materia, lo spazio-libero di VareseNews in via Confalonieri a Castronno.

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L’appuntamento è per venerdì 29 maggio alle 21, all’interno della rassegna settimanale che ogni venerdì sera anima la sede del quotidiano con interviste dal vivo, presentazioni di artisti emergenti e momenti dedicati alla divulgazione della musica, dal rap alla classica.

Durante la serata si parlerà di tra parentesi, il primo album dell’artista, registrato e prodotto a Cividale del Friuli da Francesco Imbriaco, con mix e mastering curati da Leonardo Duriavig per Labaunsi Studio. Sarà l’occasione anche per svelare i primi dettagli di una versione speciale di tra parentesi, la Acoustic home session registrata insieme a Cecilia Oberti (chitarra e cori) Matilde Mezzadri (violoncello e cori), con mix a cura di Claudia Bagutti e master di Giovanni Calabria.

Le canzoni avranno una nuova veste che potrà essere ascoltata sia sulle principali piattaforme di streaming (presave a questo link) sia nel video-concert di Youtube grazie alle riprese e al montaggio di Davide Pavanello.

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