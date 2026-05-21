Amsso, la bellezza di contribuire a vedere i propri figli felici a scuola



Un’associazione di genitori che sostiene concretamente la scuola e contribuisce a creare un ambiente sereno per gli studenti. È il tema della nuova puntata del podcast “Soci all Time” di Radio Materia, dedicata ad Amsso Odv (Associazione Maria Sede della Sapienza Onlus), realtà che riunisce le famiglie dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza.

Ospite della trasmissione è Maria Luisa Rampinini, che ha raccontato il lavoro dell’associazione e il legame costruito negli anni con la scuola paritaria salesiana. Attraverso il contributo del 5×1000, le quote associative e le iniziative organizzate durante l’anno, Amsso sostiene progetti destinati a migliorare gli spazi scolastici e la qualità della vita degli studenti.

Tra gli interventi realizzati figurano il rifacimento del tetto della palestra, il nuovo campo da calcio, l’acquisto di computer per l’aula di informatica e nuovi arredi per le classi. L’associazione ha inoltre promosso attività dedicate agli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, investendo in strumenti e percorsi di supporto.

Un modello educativo basato sulla solidarietà

Nel corso dell’intervista emerge anche il valore del modello educativo dell’Istituto Maria Ausiliatrice, fondato sull’esperienza salesiana e sulla centralità della persona.

«La scuola cerca di non lasciare indietro nessuno», spiega Maria Luisa Rampinini, sottolineando come l’attenzione non sia rivolta soltanto ai risultati scolastici, ma soprattutto al benessere dei ragazzi e alla costruzione di relazioni positive.

L’obiettivo è creare un clima accogliente e familiare, dove la collaborazione prevalga sulla competizione. Un approccio che si riflette anche nella quotidianità scolastica, attraverso modalità educative pensate per evitare confronti eccessivi tra gli studenti e favorire il senso di gruppo.

Il ruolo delle famiglie nella vita scolastica

Uno degli aspetti centrali della puntata riguarda il coinvolgimento diretto dei genitori. Amsso nasce infatti con l’idea di costruire una comunità attiva attorno alla scuola, rafforzando il dialogo tra famiglie e istituzione educativa.

Rampinini invita altri genitori a partecipare alle attività associative e agli eventi organizzati durante l’anno, come la Festa di Primavera o le iniziative natalizie dedicate agli alunni.

Secondo quanto raccontato nel podcast, il volontariato e la collaborazione tra adulti diventano un valore aggiunto non solo per la scuola, ma anche per i figli, che crescono in un contesto percepito come più unito e partecipato.

Una scuola vissuta come comunità

La puntata di “Soci all Time” mette così in evidenza un modello in cui l’esperienza educativa non si esaurisce nelle lezioni, ma coinvolge famiglie, insegnanti e associazioni in un progetto comune.

Un impegno collettivo che, come sottolineato durante la trasmissione, punta a rendere la scuola un luogo in cui bambini e ragazzi possano sentirsi accolti, sostenuti e felici di crescere.