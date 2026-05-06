Ancora nuvole per il resto della settimana sulla provincia di Varese

Acqua e vento, scrosci anche di forte intensità che gli esperti chiamano «rovesci»: a pensarci bene, quasi a significare che si è rovesciato il quadro sul fronte meteo, passando da un assaggio d’estate a un violento ritorno alle fasi fredde dell’anno, dal momento che la pioggia ha portato con sé anche un sensibile abbassamento delle temperature.

Resterà così per il resto della settimana, con anche fasi acute legate a temporali che, come avvenuto questa notte, causeranno qualche disagio per la caduta di alcune piante, come informano dalla centrale operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale di Varese circa le uscite della notte fra martedì e mercoledì.

Dunque, per il resto della giornata di mercoledì avremo un cielo molto nuvoloso fino a sera. Rovesci e temporali diffusi al mattino, localmente di forte intensità. Nel pomeriggio fenomeni in attenuazione. Neve sulle Alpi oltre i 2000 m. Temperature senza variazioni.

Il Centro Geofisico Prealpino prevede per giovedì nuvolosità estesa con piogge al mattino. In giornata soleggiato con cumuli e possibili rovesci sui rilievi. Temperature in lieve aumento.

Venerdì nuvolosità spesso estesa, in particolare al mattino con possibilità di qualche goccia. Nel tardo pomeriggio e sera apertura di maggiori schiarite.

La tendenza per sabato 9 maggio: giornata in gran parte soleggiata con solo qualche passaggio di nubi medio alte soprattutto in serata, senza precipitazioni domenica 10: solo in parte soleggiato con nuvolosità irregolare che potrà dare luogo a locali rovesci, più probabili sui rilievi.