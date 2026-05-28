Andrea Rinaldi eletto presidente della Piccola Industria di Confindustria Varese

Andrea Rinaldi, amministratore unico della Praezision Srl di Bodio Lomnago, è il nuovo Presidente del Comitato per la Piccola Industria di Confindustria Varese. L’elezione è avvenuta all’unanimità durante la riunione di insediamento del Comitato, segnando il passaggio di consegne con il presidente uscente Andrea Bonfanti. Insieme a Rinaldi, la squadra di vertice si completa con la nomina dei vicepresidenti Paola Santini Vanoni (La Nordica Srl di Arcisate) e Fabio Roberto Pedroni Ratti (CRC Srl di Caronno Pertusella).

Il profilo del nuovo presidente

Rinaldi guida un’azienda che dal 1984 si occupa di software per la sanità e vanta una lunga esperienza associativa. Tra il 2020 e il 2024 ha presieduto il Gruppo merceologico del Terziario Avanzato, distinguendosi in particolare per le campagne di sensibilizzazione sulla cybersecurity rivolte alle imprese del territorio. Il nuovo incarico lo pone alla testa di un organismo che rappresenta l’ossatura produttiva della provincia: in Confindustria Varese, infatti, l’87% delle aziende associate ha meno di 100 dipendenti e il 72% ne conta meno di 50.

Gli obiettivi del mandato: semplificazione e transizione

Le prime parole di Rinaldi delineano una strategia basata sulla continuità e sul supporto concreto alle piccole e medie imprese, con un occhio di riguardo ai dossier legislativi e al Piano #Varese2050. «La Piccola Industria rappresenta una componente essenziale del sistema produttivo varesino e della nostra Associazione – il commento di Andrea Rinaldi, presidente della Piccola Industria di Confindustria Varese –. A confermarlo sono i numeri. Dare voce alle Pmi, accompagnarle nelle transizioni digitale, ambientale e sociale, sostenerle nelle sfide quotidiane e rappresentarne le istanze a tutti i livelli istituzionali è dunque una priorità strategica per tutto il Sistema Confindustria».

Il neo presidente ha inoltre sottolineato l’importanza della burocrazia: «L’obiettivo è quello di lavorare affinché i principali dossier legislativi e normativi tengano conto della dimensione delle imprese. Semplificazione, sburocratizzazione e proporzionalità degli adempimenti devono essere temi centrali dell’azione associativa».

Il legame con il territorio e il mondo bancario

La nomina è stata accolta con soddisfazione anche dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, realtà di cui Rinaldi è consigliere d’amministrazione dal 2008.

«Sono certo che Andrea Rinaldi saprà interpretare con competenza, equilibrio e grande attenzione al territorio il ruolo di presidente – le parole di Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate –. Sotto la sua guida il Comitato saprà conoscere un ulteriore percorso di crescita e consolidamento, forte di una visione concreta dell’impresa e della capacità di ascolto dimostrata in questi anni».

Rinaldi ha voluto rimarcare come l’esperienza nel credito cooperativo sarà utile nel nuovo ruolo: «L’esperienza vissuta all’interno della Bcc mi ha insegnato quanto sia importante costruire relazioni solide e lavorare in rete – la riflessione di Andrea Rinaldi –. Il rapporto quotidiano con il territorio rappresenta un patrimonio di conoscenze e sensibilità che porterò anche in questo nuovo incarico».

Questa, dunque, la nuova composizione del Comitato per la Piccola Industria di Confindustria Varese:

Presidente:

Andrea Rinaldi – PRAEZISION SRL – Terziario avanzato

Vicepresidenti:

Fabio Roberto Pedroni Ratti – CRC SRL – Legno

Paola Santini Vanoni – LA NORDICA SRL – Chimiche, Farmaceutiche e Conciarie

Componenti:

Thierry Bey – LA MODERNA CARTOTECNICA SRL – Cartarie, Editoriali e Poligrafiche

Fabio Colombo – BRAGONZI SPA FONDERIE COSTRUZIONI MECCANICHE – Siderurgiche, metallurgiche e fonderie

Emiliano Di Franco – ERCO PIZZI SRL – Tessile e abbigliamento

Amedeo Fontana – COBIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA – Infrastrutture, Trasporti e Turismo

Ivan Gnodi – GNODI SERVICE SRL – Meccaniche

Andrea Melgrati – MGM SR – Gomma e materie plastiche

Giovanni Sessa – PREALPI SPA INDUSTRIA CASEARIA – Alimentari e bevande

Massimo Tartaro – DANTE BERTONI SRL – Varie