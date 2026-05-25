Andrea Tovaglieri è il nuovo sindaco di Golasecca: vittoria all’ultimo voto

È Andrea Tovaglieri il nuovo sindaco di Golasecca.

Il candidato sindaco della lista Golasecca Dimensione Paese ha vinto una sfida all’ultimo voto con Madì Reggio grazie a uno scarto di 11 schede a favore. Sono 388 i voti (35,21%) raccolti dalla sua lista contro i 377 di Golasecca tradizioni e futuro sostenibile. (34,21%).

Queste le prime parole di Tovaglieri, che succede a Claudio Ventimiglia dopo 11 anni (nella foto sotto il paesaggio di testimone) “Ringrazio tutti gli elettori, la mia squadra e l’amministrazione che ha guidato fino ad oggi Golasecca. La nostra è stata una campagna non gridata, elegante e concreta, che, anche se per poco, ci ha premiato”.

“Usciamo a testa alta – commenta Reggio, che nonostante lo scarto di appena un punto percentuale si aggiudica un solo seggio -. Governare non sarà facile, la percentuale di consenso è molto bassa. La nostra sarà un’opposizione molto rispettosa e altrettanto attenta, come sono sono sempre stata in consiglio comunale. Ci sono diverse situazioni da prendere in mano”.

Nel prossimo consiglio comunale Golasecca Dimensione Paese avrà a disposizione ben 7 seggi. A completare l’organo cittadino saranno Madì Reggio e Rossella Bosco (Golasecca InVita) che con 186 voti (16,88%) ha superato Gianni Bullo, candidato sindaco de Le Rondini rimasto escluso e fermatosi a 151 schede, pari al 13,70%.