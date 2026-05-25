Varese News

Gallarate/Malpensa

Andrea Tovaglieri è il nuovo sindaco di Golasecca: vittoria all’ultimo voto

Il candidato della lista Golasecca Dimensione Paese supera di meno di venti voti Madì Reggio

Andrea Tovaglieri

È Andrea Tovaglieri il nuovo sindaco di Golasecca.

Il candidato sindaco della lista Golasecca Dimensione Paese ha vinto una sfida all’ultimo voto con Madì Reggio grazie a uno scarto di 11  schede a favore. Sono 388 i voti (35,21%) raccolti dalla sua lista contro i 377 di Golasecca tradizioni e futuro sostenibile. (34,21%).

Queste le prime parole di Tovaglieri, che succede a Claudio Ventimiglia dopo 11 anni (nella foto sotto il paesaggio di testimone) “Ringrazio tutti gli elettori, la mia squadra e l’amministrazione che ha guidato fino ad oggi Golasecca. La nostra è stata una campagna non gridata, elegante e concreta, che,  anche se per poco, ci ha premiato”.

“Usciamo a testa alta – commenta Reggio, che nonostante lo scarto di appena un punto percentuale si aggiudica un solo seggio -. Governare non sarà facile, la percentuale di consenso è molto bassa. La nostra sarà  un’opposizione molto rispettosa e altrettanto attenta, come sono sono sempre stata in consiglio comunale. Ci sono diverse situazioni da prendere in mano”.

Nel prossimo consiglio comunale Golasecca Dimensione Paese avrà a disposizione ben 7 seggi. A completare l’organo cittadino saranno Madì Reggio e Rossella Bosco (Golasecca InVita) che con 186 voti (16,88%) ha superato Gianni Bullo, candidato sindaco de Le Rondini rimasto escluso e fermatosi a 151 schede, pari al 13,70%.

Andrea Tovaglieri

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Marco Tresca
marco.cippio.tresca@gmail.com

 

Rispettare il lettore significa rispettare e descrivere la verità, specialmente quando è complessa. Sostenere il giornalismo locale significa sostenere il nostro territorio. Sostienici.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 25 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.