“Angeli Anti-Burocrazia”, la mozione di Stefano Angei per semplificare i servizi comunali
L’obiettivo dell’iniziativa è rendere più semplice e accessibile la gestione delle procedure comunali per residenti e attività produttive
Un servizio dedicato a cittadini e imprese per semplificare pratiche amministrative, ridurre i tempi e migliorare il rapporto con il Comune. È questo l’obiettivo della mozione depositata in Consiglio comunale a Varese da Stefano Angei, vicecapogruppo della Lega e consigliere comunale, che propone l’istituzione degli “Angeli Anti-Burocrazia”.
L’iniziativa punta a creare una rete di referenti coordinati in grado di accompagnare utenti e imprese nella gestione delle pratiche amministrative, dalla compilazione delle istanze al dialogo con gli uffici comunali. L’idea è quella di offrire un interlocutore unico e facilmente accessibile per evitare errori, semplificare le procedure e velocizzare i tempi.
Il servizio sarebbe rivolto sia ai cittadini sia al mondo produttivo locale: dall’apertura di una partita IVA al rinnovo di autorizzazioni, fino alle pratiche edilizie e tributarie. Secondo la proposta, il progetto potrebbe contare anche sul coinvolgimento di volontari del servizio civile, personale interno all’Ente e collaborazioni con realtà formative del territorio attraverso tirocini e percorsi di formazione.
La mozione prevede inoltre un sistema di monitoraggio basato su indicatori legati ad accessi, tempi di risposta e soddisfazione degli utenti, con relazioni periodiche della Giunta al Consiglio comunale sui risultati ottenuti.
«Ho depositato questa mozione perché è necessario accompagnare i varesini nelle pratiche quotidiane e offrire alle imprese strumenti concreti, semplici e immediatamente fruibili – dichiara Stefano Angei – La proposta nasce da una visione chiara di sviluppo del territorio: mettere l’amministrazione al servizio di cittadini e imprese per rendere Varese più attrattiva e competitiva».
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