Angera “Città della Mongolfiera”: il cielo si trasforma in una tavolozza di colori
Il lungolago incanta centinaia di visitatori per la tredicesima edizione della kermesse aerostatica. Uno spettacolo di forme e sfumature che ha reso magico il profilo del Verbano
Non è stato solo un evento sportivo o turistico, ma un vero e proprio omaggio alla bellezza. Angera si è risvegliata sotto un cielo punteggiato di giganti gentili, regalando ai cittadini e ai tantissimi turisti accorsi un colpo d’occhio che difficilmente verrà dimenticato.
Galleria fotografica
La manifestazione “Angera Città della Mongolfiera” ha saputo, ancora una volta, trasformare il paesaggio lacustre in un luogo incantato. (le foto nell’articolo e nella galleria fotografica allegata sono state postate sulla pagina Facebook Oggi nel Varesotto da diversi lettori: clicca QUI per vederle tutte)
L’eleganza del volo
Il lungolago, solitamente meta di passeggiate rilassate, è diventato il palcoscenico per il gonfiaggio e il decollo dei palloni aerostatici. Vedere queste enormi strutture colorate sollevarsi lentamente contro l’azzurro del cielo, con la Rocca a fare da guardiana silenziosa sullo sfondo, ha offerto spunti fotografici straordinari. Sui social, e in particolare sul gruppo “Oggi nel Varesotto”, i lettori hanno fatto a gara nel postare scatti che ritraggono la “magia” di un volo che sembra appartenere a un’altra epoca.
Un borgo in festa
La bellezza non è stata solo nei cieli, ma anche nell’atmosfera che si respirava per le vie del borgo. Famiglie, appassionati di fotografia e semplici curiosi hanno affollato i prati e le rive, godendosi lo spettacolo dei colori che si riflettevano nelle acque del Lago Maggiore. Una città che ha saputo accogliere l’energia vibrante dell’evento, confermando la sua vocazione di “culla” per manifestazioni capaci di valorizzare l’estetica e la suggestione del territorio.
Un ricordo da conservare
Con lo sgonfiarsi degli ultimi palloni, resta il ricordo di una tre giorni che ha saputo celebrare la leggerezza e la meraviglia. Angera si conferma capace di stupire, lasciando nei visitatori la sensazione di aver preso parte a una favola moderna, dove il vento e il colore sono stati gli unici, veri protagonisti.
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