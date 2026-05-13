Anime selvatiche: da Punto sull’Arte i dipinti di Claudia Giraudo e le sculture di Simone Benedetto

Il vernissage si terrà SABATO 16 maggio dalle 11 alle 13 presso la sede principale di PUNTO SULL’ARTE in Viale Sant’Antonio 59/61 a Varese, gli artisti e la curatrice saranno presenti

Pittura e scultura sono in dialogo da PUNTO SULL’ARTE con la mostra bipersonale WILD SOULS di Simone Benedetto e Claudia Giraudo. La galleria varesina è entusiasta di presentare le opere dei due artisti torinesi in una mostra, curata da Alessandra Redaelli, carica di emozioni e significato e allestita in collaborazione con lo storico negozio di fiori Cellini di Varese.

Il vernissage si terrà SABATO 16 maggio dalle 11 alle 13 presso la sede principale di PUNTO SULL’ARTE in Viale Sant’Antonio 59/61 a Varese, gli artisti e la curatrice saranno presenti.

WILD SOULS di Simone Benedetto e Claudia Giraudo è un’affascinante indagine sul rapporto tra essere umano e animale, un tema che attraversa secoli di storia dell’arte. Dalle prime raffigurazioni nelle grotte di Lascaux ai ritratti aristocratici in sella a purosangue, l’animale ha sempre occupato un ruolo centrale, spesso carico di significati simbolici, nella rappresentazione della condizione umana.

La pittura di Claudia Giraudo, artista storica di PUNTO SULL’ARTE, è profondamente figurativa e si nutre di una visione intima e contemplativa dell’essere umano. La sua ricerca si configura come una riflessione lenta e profonda sul legame tra l’anima e il proprio Daimon, inteso come spirito guida che accompagna l’individuo lungo il percorso della vita. Attraverso pennellate misurate e minuziose, Giraudo dà forma a figure fanciullesche dagli sguardi assorti, affiancate da animali fedeli, presenze silenziose che sembrano vegliare sul loro cammino.

Alla quiete rarefatta dei dipinti di Giraudo si contrappone la vitalità delle sculture di Simone Benedetto, che incarnano l’energia pura e istintiva dell’infanzia. Le sue opere catturano la frenesia del gioco e quei momenti in cui l’immaginazione è così potente da trasformare il bambino in altre creature: cervi, elefanti, esseri in bilico tra realtà e fantasia. La freschezza e l’immediatezza del suo linguaggio restituiscono con forza la libertà e la creatività tipiche dell’età infantile, rendendo visibile lo slancio vitale che la caratterizza.

La mostra offre così un’occasione preziosa per riflettere sul legame profondo che unisce l’uomo al mondo animale e sul delicato passaggio dall’innocenza alla consapevolezza. Pur partendo da percorsi biografici differenti, Benedetto e Giraudo convergono nel raccontare il delicato momento della fanciullezza, muovendosi lungo una soglia sottile tra infanzia e adolescenza e invitando il visitatore a riscoprire una dimensione autentica, intima e universale.

Al primo piano della Galleria principale di Viale Sant’Antonio 59/61 a Varese si apre un affascinante mondo di dipinti e sculture, frutto della creatività di artisti italiani e internazionali. Questa esposizione offre opere di forte impatto create da nomi illustri dell’arte contemporanea, tra cui Annalù, Angelo Accardi, Eric Roux-Fontaine, Jernej Forbici, Tom Porta e molti altri. In aggiunta, PUNTO SULL’ARTE II, la nuova sede nel cuore del centro storico di Varese, invita i visitatori ad esplorare una selezione raffinata di opere pittoriche e scultoree. Qui si possono scoprire le opere di Roberto Bernardi, Lene Kilde, Alex Pinna, Matteo Pugliese, Valeria Vaccaro e di altri artisti di grande rilievo.

SIMONE BENEDETTO nasce a Torino nel 1985 e costruisce la sua solida formazione accademica laureandosi con lode all’Accademia Albertina di Belle Arti nella sezione di Scultura e Arti Plastiche. La ricerca del proprio essere, insieme ai temi profondi dell’infanzia e del gioco, costituiscono i fulcri centrali della sua produzione. Le sue opere non sono solo creazioni estetiche, ma il risultato di gesti attentamente calibrati e di una maestria tecnica che conferisce alle fisionomie un realismo sorprendente.

L’elemento distintivo del suo lavoro è la figura del fanciullo che si trasforma in animale, potente metafora della complessa trasformazione psicologica che avviene in ognuno di noi durante il cruciale sviluppo della personalità. Attraverso la precisione meticolosa di ogni gesto scultoreo, l’artista riesce a catturare e dare forma tangibile a quella sensazione universale di cambiamento e mutamento interiore che tutti sperimentiamo fin dall’infanzia. Le sculture di Benedetto vanno oltre la mera rappresentazione, presentandosi come veri e propri stimoli alla riflessione su temi complessi e delicati, temi sociali, esistenziali e umani, affrontati con uno sguardo autenticamente originale e innovativo. Grazie alla sua notevole versatilità, Simone Benedetto ha esplorato e padroneggiato l’uso di diversi materiali, tra cui cemento, resine, siliconi e il classico bronzo. Le sue opere hanno ottenuto un vasto riconoscimento, testimoniato dalle esposizioni in prestigiose sedi come la Domus Lascaris e Palazzo Saluzzo a Torino.

Ha partecipato attivamente a numerose mostre personali e collettive, sia in ambito nazionale che internazionale, da PUNTO SULL’ARTE ha partecipato alla collettiva “<20 15×15/20×20” (2024) ed è stato protagonista della mostra personale “In-Wild” (2025). Vive e lavora a Torino.

CLAUDIA GIRAUDO si muove in una ricerca pittorica molto raffinata, niente nel suo lavoro è mai veloce, nulla fugge, ma tutto, ogni singolo personaggio e ambientazione, sembra godere di una pace che è data dalla lenta accettazione del tempo come di un dono prezioso, da non sprecare mai e da godere proprio nel suo lento divenire. Nelle sue scene emblematiche intrise di simbologie e di riferimenti aulici, ma tuttavia leggere e fresche, l’anima si fa Daimon e appare accanto alla “sua” persona come se improvvisamente noi ci scoprissimo dotati di un terzo occhio. Claudia Giraudo nasce nel 1974 a Torino.

Si laurea nel 2001 con il massimo dei voti presso l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, sotto la guida del Prof. Franco Fanelli. Intraprende il suo percorso di ricerca nell’ambito della pittura figurativa formandosi attraverso lo studio delle opere dei Maestri Rinascimentali e Nordeuropei; questo background emerge sia nella tecnica che nella scelta dei soggetti, pur mantenendo la sua personale cifra stilistica. Espone con frequenza in fiere d’arte, gallerie private e in luoghi istituzionali pubblici, tra cui si segnalano il Museo Nazionale Etrusco Villa Giulia e il Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese a Roma, il Polo del 900 a Torino, il Museo Ebraico a Bologna, The Artist House a Tel Aviv e il Museo Casa del Conte Verde a Rivoli. Le sue opere si trovano anche in collezioni permanenti e acquisizioni museali nazionali e internazionali, tra cui l’Harmony Art Foundation di Mumbai (India), il Museo MACIST di Biella, il Museo Eusebio di Alba (CN), la Sala del Consiglio di Bossolasco (CN) e il Museo Civico di Bevagna (PG). Vive e lavora in un piccolo paese dell’Astigiano.

WILD SOULS | Simone Benedetto e Claudia Giraudo

A cura di Alessandra Redaelli

16 Maggio – 13 Giugno 2026

VERNISSAGE: SABATO 16 Maggio 2026 dalle 11 alle 13, Viale Sant’Antonio 59/61, Varese

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