Annullato lo spettacolo di Casa Surace al Teatro di Varese

È stato annullato lo spettacolo di Casa Surace “La riunione di condominio”, previsto per venerdì 30 maggio 2026 al Teatro di Varese. La comunicazione è arrivata dagli organizzatori, che spiegano come la cancellazione sia dovuta a motivi organizzativi non dipendenti dal teatro.

Il Teatro di Varese e gli artisti hanno espresso le proprie scuse al pubblico per il disagio arrecato, ringraziando gli spettatori per la comprensione.

Come chiedere il rimborso dei biglietti

La richiesta di rimborso potrà essere presentata entro il 30 giugno 2026.

Per i biglietti acquistati tramite il circuito TicketOne sarà necessario accedere direttamente al sito www.ticketone.it e seguire la procedura indicata online.

Chi invece ha acquistato i biglietti al botteghino del teatro dovrà recarsi fisicamente agli sportelli negli orari di apertura, consegnando i tagliandi integri.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Teatro di Varese all’indirizzo email biglietteria@teatrodivarese.com.