Varese News

Varese Laghi

Annullato lo spettacolo di Casa Surace al Teatro di Varese

Chi ha acquistato i biglietti tramite TicketOne dovrà seguire la procedura online, mentre per gli acquisti al botteghino sarà necessario recarsi direttamente in teatro entro il 30 giugno 2026

Generico 25 May 2026

È stato annullato lo spettacolo di Casa Surace “La riunione di condominio”, previsto per venerdì 30 maggio 2026 al Teatro di Varese. La comunicazione è arrivata dagli organizzatori, che spiegano come la cancellazione sia dovuta a motivi organizzativi non dipendenti dal teatro.

Il Teatro di Varese e gli artisti hanno espresso le proprie scuse al pubblico per il disagio arrecato, ringraziando gli spettatori per la comprensione.

Come chiedere il rimborso dei biglietti

La richiesta di rimborso potrà essere presentata entro il 30 giugno 2026.

Per i biglietti acquistati tramite il circuito TicketOne sarà necessario accedere direttamente al sito www.ticketone.it e seguire la procedura indicata online.

Chi invece ha acquistato i biglietti al botteghino del teatro dovrà recarsi fisicamente agli sportelli negli orari di apertura, consegnando i tagliandi integri.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Teatro di Varese all’indirizzo email biglietteria@teatrodivarese.com.

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 27 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.