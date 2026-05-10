Antenne sui palazzi Aler di via Carnia a Varese: Avanti PSI chiede l’intervento al sindaco Galimberti

Preoccupazione per le nuove antenne installate sui palazzi Aler di via Carnia a Varese. A sollevare il tema sono Orlando Rinaldi, segretario provinciale e cittadino di AVANTI PSI Varese, e Vincenzo Remine, consigliere del Quartiere 11 e membro del direttivo cittadino del partito, che chiedono l’intervento del sindaco Davide Galimberti.

Secondo i due esponenti politici, la situazione starebbe creando timori tra i residenti degli edifici interessati e tra gli abitanti delle abitazioni vicine. Rinaldi e Remine ricordano come il sindaco, in qualità di massima autorità sanitaria locale, abbia il compito di garantire la tutela della salute pubblica attraverso eventuali ordinanze in materia di igiene, sanità e ambiente.

Nel comunicato viene inoltre richiamato quanto dichiarato nel 2019 dall’allora assessore Dino De Simone durante una Consulta cittadina, quando era stata garantita un’informazione preventiva del Comune rispetto a nuove installazioni sul territorio. Secondo AVANTI PSI, ciò non sarebbe avvenuto nel caso delle antenne di via Carnia.

I due esponenti citano anche il precedente del traliccio della Croce Rossa collocato nei pressi dell’asilo nido e della facoltà di Biologia, sottolineando come la situazione sembrasse in attesa del nuovo regolamento comunale per le strutture di comunicazione elettronica.

Da qui la richiesta di una consultazione immediata dei cittadini e del Consiglio di Quartiere 11, oltre alla misurazione dei campi elettromagnetici e alla disattivazione precauzionale delle antenne.