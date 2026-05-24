Anticipo d’estate a Varese: nei prossimi giorni termometro fino a 32 gradi
Il bollettino del Centro Geofisico Prealpino conferma l'espansione di un promontorio anticiclonico: sole protagonista da oggi e temperature in deciso aumento per tutta la prima parte della settimana
Un balzo in avanti sul calendario che ci porta dritti alla bella stagione. Il territorio del Varesotto si appresta a vivere una fine di maggio dalle tinte decisamente estive, caratterizzata da stabilità atmosferica e da un aumento termico che si farà sentire in modo uniforme sia in pianura sia a ridosso dei rilievi.
I dati diffusi dal Centro Geofisico Prealpino per la giornata di oggi, domenica 24 maggio, parlano chiaro: il sole rimarrà il protagonista indiscusso del cielo, portando la colonnina di mercurio a toccare una massima di 29 gradi nel corso del pomeriggio, a fronte di una minima che si attesterà sui 19 gradi. Le condizioni di stabilità saranno accompagnate da venti deboli provenienti da sud, ideali per chi deciderà di trascorrere la giornata all’aria aperta o lungo le sponde dei nostri laghi.
La tendenza al riscaldamento diventerà ancora più marcata con l’inizio della settimana lavorativa. Per lunedì 25 maggio, gli esperti indicano cieli prevalentemente soleggiati, con temperature minime intorno ai 20 gradi e massime che saliranno fino a 31 gradi. Il picco di questa “fiammata calda” è atteso per martedì 26 e mercoledì 27 maggio, quando il termometro toccherà stabilmente i 32 gradi, accompagnato da una moderata ventilazione dai quadranti occidentali che mitigherà solo in parte la percezione del calore.
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