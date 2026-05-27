Antonio Caprarica presenta a Varese “Il Bullo”, incontro con l’autore all’Associazione Nazionale Carabinieri

Il volto noto del giornalismo televisivo italiano e storico corrispondente Rai dall’estero, propone nel volume una riflessione sul ruolo di Donald Trump. L’incontro sarà aperto al pubblico fino a esaurimento posti

Mercoledì 3 giugno 2026 alle ore 18 la sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Varese, in via Gian Domenico Romagnosi 9, ospiterà un incontro con Antonio Caprarica dedicato al suo libro “Il Bullo. Come Donald Trump ha distrutto l’Occidente”.

Il giornalista e scrittore dialogherà con Silvestro Pascarella, direttore de La Prealpina, in un appuntamento organizzato in collaborazione con Ubik Varese e l’Associazione Nazionale Carabinieri.

Caprarica, volto noto del giornalismo televisivo italiano e storico corrispondente Rai dall’estero, propone nel volume una riflessione sul ruolo di Donald Trump nello scenario politico internazionale e sulle conseguenze della sua leadership per gli equilibri occidentali.

L’incontro sarà aperto al pubblico fino a esaurimento posti.

Per prenotazioni è possibile contattare il numero 0332 1690245 oppure scrivere a varese@ubiklibri.it.