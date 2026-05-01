Applausi per il Liceo musicale Bausch: giovani talenti incantano San Giovanni

Applausi a scena aperta per il Liceo musicale Bausch di Busto Arsizio, protagonista di una serata che ha unito talento, impegno e rigore nella suggestiva cornice della Basilica di San Giovanni. L’evento, organizzato dall’Associazione Riabitare, ha rappresentato l’ultimo tassello di un ricco mosaico musicale capace di coinvolgere pubblico e città.

Sul palco quarantacinque ragazzi e ragazze, tra i 14 e i 18 anni, che hanno suonato con la qualità e la compattezza di una vera orchestra professionista, lasciando senza parole i presenti. Il programma ha spaziato tra autori e generi diversi, con brani di J. de Haan, Giuseppe Verdi, Dario Ortolani ed Ennio Morricone, sotto la direzione esperta del maestro Franco Conetta.

Non sono mancati momenti di grande virtuosismo grazie agli assoli di alcuni giovani musicisti: Luca Lombardo al basso tuba, Samuele Ferri al saxofono, Matteo Colombo al clarinetto, Benedetta Mantovani alla tromba, Francesco Facco al trombone e Mario Moretto all’ottavino, che ha incantato il pubblico per tecnica, rapidità e brillantezza esecutiva.

Ancora una volta il Liceo musicale di Busto Arsizio ha dimostrato il proprio valore, offrendo alla città quattro serate dedicate alla figura di Beata Giuliana, di cui nel 2027 ricorrerà il seicentesimo anniversario della nascita.

Grande soddisfazione anche da parte dell’Associazione Riabitare, che ha sottolineato l’importanza di valorizzare una “bella gioventù”, composta da oltre cento tra ragazze e ragazzi, capace di distinguersi per professionalità, passione e serietà.

Foto di repertorio