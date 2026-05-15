Appuntamenti in piazza a Lonate Ceppino per la lista di Maurizio Caimi “Lonate che rinasce”

Prosegue nel fine settimana la campagna elettorale della lista civica “Lonate che rinasce”, che sostiene la candidatura a sindaco di Maurizio Caimi alle prossime elezioni amministrative di Lonate Ceppino. Per sabato 16 e domenica 17 maggio sono in programma due momenti di incontro con la cittadinanza nel centro del paese.

Sabato 16 maggio la lista sarà presente in piazza Matteotti dalle 8.30 alle 12.30 con un punto informativo aperto ai cittadini per presentare candidati, idee e proposte amministrative. Lo slogan scelto per l’iniziativa è “Il futuro di Lonate lo costruiamo insieme”, a sottolineare la volontà di coinvolgere direttamente i residenti nel confronto sui temi del paese.

Domenica 17 maggio invece l’appuntamento sarà in piazza Diaz, sempre dalle 8,30 alle 12,30

La lista invita la cittadinanza a partecipare agli appuntamenti per conoscere candidati e contenuti del programma elettorale.