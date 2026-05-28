Apre il bando Project work: la Camera di Commercio di Varese finanzia nove progetti tra studenti e aziende

Sono aperte fino al 30 giugno le candidature per partecipare alla quinta edizione del bando “Project Work” promosso dalla Camera di Commercio di Varese per favorire la collaborazione tra scuole e imprese del territorio. L’iniziativa mette a disposizione 45mila euro per sostenere progetti condivisi tra aziende e studenti delle scuole superiori e dei centri di formazione professionale della provincia.

Il bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese varesine iscritte al Registro nazionale per l’Alternanza Scuola-Lavoro e punta a superare il modello tradizionale del tirocinio, coinvolgendo direttamente gli studenti nella progettazione e realizzazione di prodotti o servizi concreti.

Finanziati fino a nove progetti

Per l’edizione 2026 sono previsti contributi a fondo perduto da 5mila euro ciascuno, destinati a finanziare fino a nove progetti. I percorsi dovranno coinvolgere gruppi di almeno cinque studenti affiancati da tutor scolastici e aziendali e prevedere almeno 60 ore di attività per ciascun partecipante, da svolgere tra settembre 2026 e agosto 2027.

La maggior parte delle risorse sarà assegnata alle imprese o alle aggregazioni coinvolte, mentre una quota sarà destinata direttamente alle scuole e agli studenti come riconoscimento del lavoro svolto.

I risultati delle precedenti edizioni

Nelle prime quattro edizioni il bando ha sostenuto 43 partenariati tra scuole e imprese in diversi settori produttivi, dall’agricoltura alla manifattura, fino ai servizi e alle attività ad alto contenuto tecnologico.

Tra i risultati ottenuti ci sono esperienze che hanno portato all’assunzione degli studenti coinvolti e progetti trasformati in iniziative concrete per la valorizzazione del territorio, come un format radiofonico dedicato alle eccellenze della provincia di Varese.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica ReStart. Più informazioni qui.