Apre il bando Project work: la Camera di Commercio di Varese finanzia nove progetti tra studenti e aziende
Fino al 30 giugno le imprese della provincia di Varese possono candidarsi alla quinta edizione del progetto che sostiene la collaborazione con scuole superiori e centri professionali
Sono aperte fino al 30 giugno le candidature per partecipare alla quinta edizione del bando “Project Work” promosso dalla Camera di Commercio di Varese per favorire la collaborazione tra scuole e imprese del territorio. L’iniziativa mette a disposizione 45mila euro per sostenere progetti condivisi tra aziende e studenti delle scuole superiori e dei centri di formazione professionale della provincia.
Il bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese varesine iscritte al Registro nazionale per l’Alternanza Scuola-Lavoro e punta a superare il modello tradizionale del tirocinio, coinvolgendo direttamente gli studenti nella progettazione e realizzazione di prodotti o servizi concreti.
Finanziati fino a nove progetti
Per l’edizione 2026 sono previsti contributi a fondo perduto da 5mila euro ciascuno, destinati a finanziare fino a nove progetti. I percorsi dovranno coinvolgere gruppi di almeno cinque studenti affiancati da tutor scolastici e aziendali e prevedere almeno 60 ore di attività per ciascun partecipante, da svolgere tra settembre 2026 e agosto 2027.
La maggior parte delle risorse sarà assegnata alle imprese o alle aggregazioni coinvolte, mentre una quota sarà destinata direttamente alle scuole e agli studenti come riconoscimento del lavoro svolto.
I risultati delle precedenti edizioni
Nelle prime quattro edizioni il bando ha sostenuto 43 partenariati tra scuole e imprese in diversi settori produttivi, dall’agricoltura alla manifattura, fino ai servizi e alle attività ad alto contenuto tecnologico.
Tra i risultati ottenuti ci sono esperienze che hanno portato all’assunzione degli studenti coinvolti e progetti trasformati in iniziative concrete per la valorizzazione del territorio, come un format radiofonico dedicato alle eccellenze della provincia di Varese.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica ReStart. Più informazioni qui.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.