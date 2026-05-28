“Argomenti di Gastroenterologia 2026”: a Varese specialisti a confronto sulle nuove frontiere delle patologie digestive
Si terrà sabato 6 giugno, al Centro Congressi Ville Ponti di Varese, il convegno annuale organizzato dalla Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di ASST Sette Laghi diretta dal Dott. Sergio Segato
Si terrà sabato 6 giugno, al Centro Congressi Ville Ponti di Varese, il convegno “Argomenti di Gastroenterologia 2026”, organizzato dalla Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di ASST Sette Laghi, diretta dal Dott. Sergio Segato, Direttore del Dipartimento Apparato Digerente, Nutrizione e Metabolismo dell’Azienda.
L’appuntamento rappresenta ormai una consolidata occasione di aggiornamento e confronto scientifico per specialisti del settore e professionisti sanitari interessati alle più recenti evoluzioni nella cura delle patologie dell’apparato digerente.
Il programma scientifico affronterà temi di grande attualità in ambito gastroenterologico, epatologico ed endoscopico, con approfondimenti dedicati, tra gli altri, alle nuove terapie biologiche, allo screening del cancro colo-rettale, all’endoscopia operativa, alle malattie epatiche e pancreatiche e al ruolo della nutrizione nelle patologie dell’apparato digerente.
Il convegno vedrà la partecipazione di autorevoli specialisti provenienti da ospedali lombardi, IRCCS e Università, in un confronto multidisciplinare che riflette l’approccio integrato della Gastroenterologia varesina, da anni punto di riferimento per la gestione clinica, diagnostica ed endoscopica delle malattie digestive.
“Argomenti di Gastroenterologia” si conferma così non solo un momento di formazione scientifica di alto livello, ma anche un’occasione di dialogo tra esperienza clinica, attività accademica e innovazione, con l’obiettivo di favorire una presa in carico sempre più completa e avanzata dei pazienti.
I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del Dott. Sergio Segato e del Direttore Generale di ASST Sette Laghi, Dott. Mauro Moreno.
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