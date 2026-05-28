Armi e armature del Castello di Somma Lombardo al centro di una nuova pubblicazione

Il Salone d’Onore del Castello di Somma Lombardo ospita sabato 6 giugno alle 11 l’annuale conferenza che inaugura le attività culturali della Fondazione Visconti di San Vito. L’incontro è presieduto dal presidente, l’avvocato Gaetano Galeone, e focalizza l’attenzione sulla collezione di armi e armature custodita nelle sale del maniero.

Questa raccolta nacque nel XIX secolo per volontà del marchese Carlo Ermes Visconti di San Vito grazie alle donazioni ricevute dal Castello Sforzesco di Milano. Il volume presentato nell’occasione, intitolato Armi e armature nel Castello di Somma Lombardo, descrive le più pregevoli corazze, armi bianche e armi da fuoco presenti nell’antica dimora, in un arco temporale compreso tra il Rinascimento e il Novecento.

Intervengono i curatori del volume, il dottor Francesco Bozzi, docente di Storia Medievale presso l’Università degli Studi di Milano, insieme a Lorenzo D’Ancona e Maurizio Maria Rossi della Fondazione Visconti di San Vito. Partecipano inoltre gli autori dei contributi pubblicati: il professor Folco Vaglienti, docente di Storia Medievale presso l’Università degli Studi di Milano, il dottor Matteo Casati, dottore di ricerca in Studi Storici presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi eCampus, e l’avvocato Massimo Palazzi, presidente della Società Gallaratese per gli Studi Patri.

La giornata prevede alle 10 la celebrazione della Santa Messa in suffragio di Don Gabrio Visconti di San Vito e dei suoi familiari. Al termine della presentazione è previsto un rinfresco.