Arriva “La Contrabbandiera”, a ciclostorica che unisce passione vintage e paesaggi di confine
Preparate maglie di lana e palmer a tracolla: torna la manifestazione di ciclismo d'epoca che tocca la zona di confine tra Comasco, Varesotto e Ticino
Preparate maglie di lana e palmer a tracolla: torna “La Contrabbandiera“, la ciclostorica organizzata dalla Bmx Ciclistica Olgiatese Asd di Olgiate Comasco, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di ciclismo d’epoca.
L’edizione 2026 prenderà il via domenica 24 maggio alle ore 9.00 da Piazzale Europa a Uggiate con Ronago, in concomitanza con il 12° raduno di veicoli storici organizzato dall’associazione “I röd vècc de fruntiera”, creando un’unica grande festa dedicata alla mobilità d’antan.
Il percorso si svilupperà su 45 km con 500 metri di dislivello positivo, attraversando luoghi di grande fascino storico e paesaggistico: da Venegono Superiore all’antico borgo di Castiglione Olona, dalle suggestive Cave di Molera al Molino del Trotto, per poi fare ritorno a Uggiate con Ronago lungo il tracciato della vecchia ferrovia della Valmorea.
Come da tradizione, lungo il percorso saranno allestiti diversi punti ristoro. Al termine della pedalata, i partecipanti potranno unirsi agli amici del raduno automobilistico per un pranzo conviviale.
Per partecipare è richiesto l’utilizzo di biciclette d’epoca e abbigliamento in stile vintage.
Per informazioni e iscrizioni:
BMX Ciclistica Olgiatese ASD – Olgiate Comasco (CO)
instagram.com/olgiate_festival_bike
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