Arrivano nei parchi di Malnate i tavoli da ping pong donati dal Centro del Riuso
Grazie ai fondi raccolti dall'attività del Centro del Riuso sono state installate due strutture in cemento al Parco Bellavista e a Villa Braghenti a disposizione di tutti i cittadini
Il valore del riuso si trasforma in sport e socialità a Malnate. Grazie ai proventi generati dall’attività del Centro del Riuso cittadino, l’amministrazione comunale ha installato due nuovi tavoli da ping pong in cemento, mettendoli a disposizione dei residenti in due aree verdi strategiche del territorio.
Nuove attrezzature nei parchi
L’intervento ha riguardato il Parco Bellavista, situato in viale delle Vittorie, e il parco di Villa Braghenti, nel cuore di Malnate. Le strutture, realizzate in materiale resistente per garantire la massima durata agli agenti atmosferici e all’utilizzo intensivo, sono già state posizionate e risultano liberamente fruibili da cittadini di tutte le età per momenti di svago all’aria aperta.
Dal Centro del Riuso tavoli da ping pong e teqball per i parchi comunali di Malnate
L’economia circolare a beneficio della città
L’aspetto più significativo dell’iniziativa risiede nella provenienza dei fondi. Il progetto è stato interamente finanziato attraverso la raccolta legata al Centro del Riuso di Malnate, una realtà che permette di dare nuova vita a oggetti non più utilizzati, trasformando lo scarto in risorsa economica da reinvestire in servizi e arredi per la comunità locale.
Un esempio di condivisione
Il Comune ha voluto sottolineare il valore simbolico dell’operazione, richiamando l’idea che dal recupero possano nascere benefici concreti per tutti. «Un piccolo ma concreto esempio – spiegano i promotori dell’iniziativa – di come il riuso possa trasformarsi in qualcosa di utile, bello e condiviso per tutta la comunità». Un concetto ribadito con un pizzico di ironia citando Fabrizio De André, per ricordare che dal riuso possono nascere «fior… e anche tavoli da ping pong».
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