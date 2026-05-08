Arrosticini nel Bosco: a Biandronno si apre la stagione 2026 della Pro Loco

La stagione 2026 della Pro Loco Biandronno prende ufficialmente il via con una giornata all’insegna del gusto, della musica e della convivialità. Domenica 17 maggio il suggestivo Bosco del Fauno, in piazza Cavour a Biandronno, ospiterà “Arrosticini nel Bosco”, evento aperto a tutti pensato per trascorrere insieme una domenica tra buon cibo e intrattenimento musicale.

Dalle 11.30 alle 18.30 sarà possibile gustare diverse specialità preparate dalla Pro Loco: protagonisti assoluti saranno gli arrosticini, accompagnati da panini con salamella e wurstel, patatine, tomino, piadine salate e dolci, il tutto accompagnato da birra e bevande.

Ad animare la giornata ci penseranno i Gorilla Groove Band con musica dal vivo, tra canzoni da cantare e ritmi da ballare immersi nel verde del Bosco del Fauno.

L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco Biandronno con il patrocinio del Comune di Biandronno e la sponsorizzazione di YouBit Informatica.

In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a domenica 24 maggio.

Sponsor dell’evento

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