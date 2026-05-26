Arsago Seprio celebra gli 80 anni della Repubblica, tra evento ufficiale e momento conviviale
Ci sarà anche l'aperitivo offerto dalla Cooperativa Circolo Famigliare alla trattoria “La Lanterna”. L’amministrazione comunale invita inoltre i cittadini a partecipare esponendo il Tricolore
Anche Arsago Seprio celebra l’ottantesimo della Repubblica: in occasione dell’anniversario “tondo” del 2 giugno, il Comune invita la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni per la Festa della Repubblica in programma appunto martedì 2 giugno in piazza XXV Aprile.
La mattinata si aprirà alle 11.30 con l’alzabandiera, momento simbolico dedicato ai valori della Repubblica e dell’unità nazionale. Alle 11.45 seguirà il discorso delle autorità, alla presenza delle scolaresche e delle associazioni del territorio.
Al termine della cerimonia è previsto un aperitivo offerto dalla Cooperativa Circolo Famigliare alla trattoria “La Lanterna”.
L’amministrazione comunale invita inoltre i cittadini a partecipare esponendo il Tricolore.
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