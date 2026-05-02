Arte a cielo aperto a Vergiate: ultimati i murales di Sesona dedicati a Vincent Van Gogh
Dopo le inaugurazioni del 2023 e dello scorso novembre, il progetto artistico che porta la firma di Cristina Leontina Destri si completa con una citazione del pittore che lega le due opere e ne rafforza il significato culturale
Sono stati completati i due murales di Sesona, arricchiti da una citazione di Vincent Van Gogh che ora unisce idealmente le due opere. Un intervento artistico che valorizza ulteriormente l’area, già protagonista negli ultimi anni di un percorso di riqualificazione attraverso l’arte.
Il primo murales era stato inaugurato nel 2023, mentre il secondo è stato presentato lo scorso 8 novembre. Entrambe le opere portano la firma dell’artista Cristina Leontina Destri e si ispirano all’impressionismo, richiamando in particolare lo stile e i soggetti del celebre pittore olandese.
A completare il progetto, nei giorni scorsi è stata inserita tra i due murales una frase dello stesso Van Gogh, che rafforza il senso dell’intervento artistico e il dialogo tra le opere: “Non posso cambiare il fatto che i miei quadri non vendono. Ma verrà il giorno in cui la gente riconoscerà che valgono più del valore dei colori usati nel quadro”.
L’inserimento della citazione crea un filo conduttore tra i due murales, trasformando lo spazio in un mini percorso artistico a cielo aperto.
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