Arte e creatività a Cuasso al Monte: al via i laboratori gratuiti di arteterapia per bambini

L’iniziativa è completamente gratuita, ma i posti sono limitati per garantire la qualità dell’esperienza. È possibile iscriversi all’intero ciclo di tre incontri oppure ai singoli appuntamenti

La Biblioteca Comunale di Cuasso al Monte si prepara a trasformarsi in uno spazio di esplorazione, gioco e crescita per i più piccoli. Prenderà il via sabato 30 maggio un ciclo di tre incontri artistico-espressivi interamente dedicati ai bambini e alle bambine di età compresa tra i 6 e i 10 anni.

Il percorso è progettato per offrire ai partecipanti un luogo sicuro in cui esplorare il proprio Sé, la propria identità e la dimensione relazionale all’interno della famiglia, il tutto attraverso l’uso guidato dei materiali artistici (immagine di repertorio).

Il primo appuntamento: “La Tana”

Il primo incontro del ciclo si terrà sabato 30 maggio, dalle ore 10:00 alle 12:00, e si intitola:

“LA TANA – Piccoli luoghi in argilla in cui il gioco è al sicuro”

A guidare i piccoli artisti in questa esperienza con la manipolazione dell’argilla sarà l’arteterapeuta Marta Scamarcia.

Come partecipare

L’iniziativa è completamente gratuita, ma i posti sono limitati per garantire la qualità dell’esperienza. È possibile iscriversi all’intero ciclo di tre incontri oppure ai singoli appuntamenti.