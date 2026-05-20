Varese News

Tempo Libero

Cuasso al Monte

Arte e creatività a Cuasso al Monte: al via i laboratori gratuiti di arteterapia per bambini

L’iniziativa è completamente gratuita, ma i posti sono limitati per garantire la qualità dell’esperienza. È possibile iscriversi all’intero ciclo di tre incontri oppure ai singoli appuntamenti

Frida laboratorio bambini spazio otium
Bambini

30 Maggio 2026

La Biblioteca Comunale di Cuasso al Monte si prepara a trasformarsi in uno spazio di esplorazione, gioco e crescita per i più piccoli. Prenderà il via sabato 30 maggio un ciclo di tre incontri artistico-espressivi interamente dedicati ai bambini e alle bambine di età compresa tra i 6 e i 10 anni.

Il percorso è progettato per offrire ai partecipanti un luogo sicuro in cui esplorare il proprio Sé, la propria identità e la dimensione relazionale all’interno della famiglia, il tutto attraverso l’uso guidato dei materiali artistici (immagine di repertorio).

Il primo appuntamento: “La Tana”

Il primo incontro del ciclo si terrà sabato 30 maggio, dalle ore 10:00 alle 12:00, e si intitola:

“LA TANA – Piccoli luoghi in argilla in cui il gioco è al sicuro”

A guidare i piccoli artisti in questa esperienza con la manipolazione dell’argilla sarà l’arteterapeuta Marta Scamarcia.

Come partecipare

L’iniziativa è completamente gratuita, ma i posti sono limitati per garantire la qualità dell’esperienza. È possibile iscriversi all’intero ciclo di tre incontri oppure ai singoli appuntamenti.

  • Scadenza iscrizioni per il primo laboratorio: entro mercoledì 27 maggio.

  • Modalità di prenotazione: la prenotazione è obbligatoria inviando una email a biblioteca@comune.cuassoalmonte.va.it.

20 Maggio 2026
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.