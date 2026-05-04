Arte e testimonianza: in mostra a Rovello Porro i disegni dei bambini di Gaza

Arriva a Rovello Porro “HeART of Gaza”, la mostra internazionale itinerante che raccoglie i disegni dei bambini e ragazzi della Striscia di Gaza. Un progetto artistico e sociale che dà voce all’infanzia segnata dalla guerra e che sarà ospitato al Centro civico di piazza Porro.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione culturale Heliantho, propone un percorso fatto di immagini e testimonianze dirette, capaci di raccontare con immediatezza la quotidianità vissuta dai più piccoli in un contesto di conflitto.

Disegni dalla “Tenda degli artisti”

Le opere esposte nascono all’interno della cosiddetta “Tenda degli artisti”, uno spazio creativo ideato dal giovane palestinese Mohammed Timraz. Qui i bambini possono esprimere emozioni, paure e speranze attraverso il disegno, in un ambiente protetto.

I lavori raccontano storie di vita quotidiana: la perdita della casa, la distanza dalla scuola, la paura, ma anche sogni e desideri di futuro. Uno sguardo diretto che restituisce autenticità e profondità alle opere.

Arte come testimonianza

«L’arte diventa uno strumento fondamentale di elaborazione del trauma» spiegano gli ideatori del progetto, che nel tempo si è trasformato in una mostra itinerante internazionale con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione umanitaria a Gaza.

Un’iniziativa che unisce dimensione educativa e valore sociale, offrendo ai visitatori un’occasione di riflessione attraverso il linguaggio universale dell’arte.

L’inaugurazione e gli orari

La mostra sarà inaugurata sabato 9 maggio con una “Camminata della Pace” alle 17, con ritrovo in piazza Porro, seguita alle 18 dall’apertura ufficiale con performance e aperitivo.

“HeART of Gaza” sarà visitabile dal 9 all’11 maggio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18, al Centro Civico di Rovello Porro.