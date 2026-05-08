Arti visive, teatro e musica: la serata inclusiva di Apmarr al circolo Quarto Stato

Sabato 9 maggio 2026 il circolo Quarto Stato ospiterà un appuntamento culturale unico nel suo genere, “Note e Colori per l’Invisibile”. L’iniziativa, promossa da Apmarr (Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare), si propone di sensibilizzare il pubblico attraverso un linguaggio multidisciplinare che intreccia musica, arte visiva e teatro.

L’evento, coordinato da Pamela De Rosa, vedrà alternarsi sul palco e negli spazi espositivi diversi talenti del territorio. Ci saà la musica, con performance dal vivo a cura di Alessandro, Barbara e Luca. Il teatro sarà accompagnato da interventi scenici affidati a Iride Parachini. Infine l’arte, con l’esposizioni delle opere di Rebecca Montano, Stefania Bruno e Artiom Barboni.

La serata avrà inizio ufficialmente alle ore 20:30, ma per chi desiderasse condividere un momento di convivialità prima dello spettacolo, sarà possibile cenare presso il Circolo a partire dalle ore 19:30.

L’appuntamento è fissato in Via Vittorio Veneto 1, Cardano al Campo.