Aspettando il Papa a Pavia, sulla Via Francisca una camminata tra Castelletto di Cuggiono e Bernate Ticino
Domenica 17 maggio l’iniziativa promossa dall’associazione “In Cammino” lungo il Naviglio Grande per approfondire la figura e la spiritualità di Sant’Agostino. Come partecipare
In vista della visita di Papa Leone XIV a Pavia, prevista per il 20 giugno, anche il territorio del Milanese si prepara a riscoprire la figura e la spiritualità di Sant’Agostino. Domenica 17 maggio 2026 l’associazione “In Cammino – La Via Francisca del Lucomagno ETS”, nell’ambito delle iniziative promosse dal Servizio per la Pastorale del Turismo e dei Pellegrinaggi della Diocesi di Milano, organizza una camminata lungo il tratto della Via Francisca del Lucomagno che collega Castelletto di Cuggiono alla Canonica di Bernate Ticino.
L’iniziativa partirà dalla “Scala di Giacobbe” di Castelletto di Cuggiono e si svilupperà lungo l’alzaia del Naviglio Grande per circa quattro chilometri, con arrivo alla Canonica di Bernate Ticino, luogo storicamente legato all’Ordine dei Frati Agostiniani.
La proposta nasce come occasione per approfondire il pensiero e l’eredità spirituale del vescovo di Ippona, figura centrale della tradizione cristiana. Proprio a Pavia, nella basilica di San Pietro in Ciel d’Oro dove sono custodite le reliquie di Sant’Agostino, il Pontefice compirà la sua prima visita in Lombardia. Nello stesso luogo si conclude anche il cammino della Via Francisca del Lucomagno con la consegna del “Testimonium” ai pellegrini.
Il legame tra Sant’Agostino e il territorio lombardo affonda le radici nella sua biografia: giunto dall’Africa per insegnare prima a Roma e poi a Milano, Agostino trovò nel vescovo Ambrogio una guida spirituale decisiva. Fu proprio Ambrogio a battezzarlo nella notte di Pasqua del 387.
Secondo gli organizzatori, la visita del Papa rappresenta un’occasione per riscoprire un pensiero ancora oggi attuale. Nei suoi recenti interventi pubblici Leone XIV ha più volte richiamato il tema del pellegrinaggio e del cammino come esperienza di incontro e ricerca. Anche durante il recente viaggio in Algeria, terra natale di Sant’Agostino, il Pontefice si era definito “un pellegrino di pace”.
PROGRAMMA
Ore 14.15: Ritrovo presso la Scala di Giacobbe di Castelletto di Cuggiono
Visione del Filmato “In Cammino con Sant’Agostino”
Ore 14.45: Partenza per la “Canonica” di Bernate Ticino
Ore 15.45: Momento di riflessione
Ore 16.00: Visita alla Cripta, al Chiostro e alle sale del Monastero.
Ore 17.00: Partenza per rientro a Castelletto di Cuggiono
In caso di pioggia, il ritrovo sarà, alle ore 15.00, presso la Canonica di Bernate Ticino.
La lunghezza del percorso tra Castelletto di Cuggiono e Bernate Ticino è di 4 Km. Il tracciato si svilupperà sull’alzaia del Naviglio Grande. Il grado di difficoltà è basso, per camminatori un po’ allenati. Si consigliano scarpe da trekking leggere, abbigliamento adeguato e una dotazione d’acqua, uno spuntino secondo le proprie esigenze.
La prenotazione è obbligatoria, da effettuarsi entro venerdì 15 maggio 2026, compilando tutti i campi del modulo di iscrizione che trovate a questo link: CLICCA QUI
Per informazioni: Ferruccio Maruca + 39 338 2159610
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